https://ria.ru/20240902/naemniki-1969964558.html

Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России

Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России - РИА Новости, 02.09.2024

Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России

Украинская сторона во Франции открыто вербует наемников во франкоязычных группах в социальных сетях, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:54

2024-09-02T12:54

2024-09-02T13:18

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ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Украинская сторона во Франции открыто вербует наемников во франкоязычных группах в социальных сетях, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции."Несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в украинском конфликте, а наемничество во Франции является уголовным преступлением, французы неоднократно были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ. Об этом, кстати говоря, не стесняются рассказывать и французские СМИ, выдающие героев своих репортажей за "добровольцев"", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, франция, россия, вооруженные силы украины