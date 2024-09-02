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Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 02.09.2024 (обновлено: 13:18 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/naemniki-1969964558.html
Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России
Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России - РИА Новости, 02.09.2024
Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России
Украинская сторона во Франции открыто вербует наемников во франкоязычных группах в социальных сетях, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:54
2024-09-02T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Украинская сторона во Франции открыто вербует наемников во франкоязычных группах в социальных сетях, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции."Несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в украинском конфликте, а наемничество во Франции является уголовным преступлением, французы неоднократно были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ. Об этом, кстати говоря, не стесняются рассказывать и французские СМИ, выдающие героев своих репортажей за "добровольцев"", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
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в мире, украина, франция, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины
Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России

Посольство России: Украина во Франции открыто вербует наемников через соцсети

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Украинская сторона во Франции открыто вербует наемников во франкоязычных группах в социальных сетях, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.
"Несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в украинском конфликте, а наемничество во Франции является уголовным преступлением, французы неоднократно были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ. Об этом, кстати говоря, не стесняются рассказывать и французские СМИ, выдающие героев своих репортажей за "добровольцев"", - добавили в посольстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области
Вчера, 10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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