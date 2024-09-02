https://ria.ru/20240902/naemniki-1969964558.html
Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России
Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России - РИА Новости, 02.09.2024
Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России
Украинская сторона во Франции открыто вербует наемников во франкоязычных группах в социальных сетях, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:54
2024-09-02T12:54
2024-09-02T13:18
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ПАРИЖ, 2 сен – РИА Новости. Украинская сторона во Франции открыто вербует наемников во франкоязычных группах в социальных сетях, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции."Несмотря на то, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в украинском конфликте, а наемничество во Франции является уголовным преступлением, французы неоднократно были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ. Об этом, кстати говоря, не стесняются рассказывать и французские СМИ, выдающие героев своих репортажей за "добровольцев"", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Вооруженные силы Украины
Украина во Франции открыто вербует наемников, заявило посольство России
Посольство России: Украина во Франции открыто вербует наемников через соцсети