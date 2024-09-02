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В МВД рассказали подробности дела о вымогательстве у бойца СВО
В МВД рассказали подробности дела о вымогательстве у бойца СВО - РИА Новости, 02.09.2024
В МВД рассказали подробности дела о вымогательстве у бойца СВО
В Приморье задержан подозреваемый в вымогательстве денег у ветерана СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:12
2024-09-02T12:12
2024-09-02T12:12
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Приморье задержан подозреваемый в вымогательстве денег у ветерана СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале."Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б. ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство)", — говорится в публикации.Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 2002 года рождения, отмечается в сообщении.Волк также указала, что потерпевший был найден сотрудниками полиции и волонтерами поисковых мероприятий в лесном массиве в бессознательном состоянии, после чего его передали бригаде скорой помощи.Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия") в своем Telegram-канале сообщал, ссылаясь на публикации в соцсетях, что ветеран, лишившийся в ходе боевых действий руки, был доведен до попытки суицида этнической бандой, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО. Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться.
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происшествия, россия, уссурийск, ирина волк, александр хинштейн, госдума рф, единая россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Уссурийск, Ирина Волк, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Единая Россия, Генеральная прокуратура РФ
В МВД рассказали подробности дела о вымогательстве у бойца СВО
Представитель МВД Волк: в Приморье задержан вымогавший деньги у ветерана СВО