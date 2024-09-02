https://ria.ru/20240902/mumindzhanov-1970010047.html
Источник сообщил о задержании генерала Муминджанова в Воронеже
Источник сообщил о задержании генерала Муминджанова в Воронеже - РИА Новости, 02.09.2024
Источник сообщил о задержании генерала Муминджанова в Воронеже
Фигурант дела о взяточничестве, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в Воронеже, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:32
2024-09-02T15:32
2024-09-02T15:45
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигурант дела о взяточничестве, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в Воронеже, сообщил РИА Новости источник.Ранее СК РФ сообщил, что дело о взяточничестве завели в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова.По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 млн."Задержание Муминджанова проходило в Воронеже", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240831/delo-1969687704.html
https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
Источник сообщил о задержании генерала Муминджанова в Воронеже
Генерала Муминджанова, подозреваемого во взятке, задержали в Воронеже
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигурант дела о взяточничестве, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в Воронеже, сообщил РИА Новости источник.
Ранее СК РФ
сообщил, что дело о взяточничестве завели в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова.
По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 млн.
"Задержание Муминджанова проходило в Воронеже", - сказал собеседник агентства.