https://ria.ru/20240902/mumindzhanov-1970010047.html

Источник сообщил о задержании генерала Муминджанова в Воронеже

Источник сообщил о задержании генерала Муминджанова в Воронеже - РИА Новости, 02.09.2024

Источник сообщил о задержании генерала Муминджанова в Воронеже

Фигурант дела о взяточничестве, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в Воронеже, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:32

2024-09-02T15:32

2024-09-02T15:45

происшествия

воронеж

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фигурант дела о взяточничестве, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в Воронеже, сообщил РИА Новости источник.Ранее СК РФ сообщил, что дело о взяточничестве завели в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова.По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 млн."Задержание Муминджанова проходило в Воронеже", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240831/delo-1969687704.html

https://ria.ru/20240901/vzyatki-1969768278.html

воронеж

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронеж, россия