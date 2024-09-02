https://ria.ru/20240902/moskva-1970059587.html

В Москве арестовали курьера, обвиняемого в покушении на изнасилование

В Москве арестовали курьера, обвиняемого в покушении на изнасилование - РИА Новости, 02.09.2024

В Москве арестовали курьера, обвиняемого в покушении на изнасилование

Курьер, обвиняемый в покушении на изнасилование девушки в Москве, заключен под стражу, сообщают суды общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:47

2024-09-02T17:47

2024-09-02T17:47

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Курьер, обвиняемый в покушении на изнасилование девушки в Москве, заключен под стражу, сообщают суды общей юрисдикции столицы. "Суд Москвы избрал меру пресечения курьеру, обвиняемому в покушении на изнасилование девушки. Постановлением Тушинского районного суда города Москвы Буриеву Шохрузу Шохгурезовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 31 октября 2024 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - говорится в Telegram-канале судов.

https://ria.ru/20240817/izhevsk-1966765330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия