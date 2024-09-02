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В Москве арестовали курьера, обвиняемого в покушении на изнасилование
В Москве арестовали курьера, обвиняемого в покушении на изнасилование - РИА Новости, 02.09.2024
В Москве арестовали курьера, обвиняемого в покушении на изнасилование
Курьер, обвиняемый в покушении на изнасилование девушки в Москве, заключен под стражу, сообщают суды общей юрисдикции столицы. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:47
2024-09-02T17:47
2024-09-02T17:47
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Курьер, обвиняемый в покушении на изнасилование девушки в Москве, заключен под стражу, сообщают суды общей юрисдикции столицы. "Суд Москвы избрал меру пресечения курьеру, обвиняемому в покушении на изнасилование девушки. Постановлением Тушинского районного суда города Москвы Буриеву Шохрузу Шохгурезовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 31 октября 2024 года. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование)", - говорится в Telegram-канале судов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве арестовали курьера, обвиняемого в покушении на изнасилование
Суд в Москве заключил под стражу курьера, пытавшегося изнасиловать девушку