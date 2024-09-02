https://ria.ru/20240902/moskva-1969916238.html

Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ

Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ - РИА Новости, 02.09.2024

Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ

Около 50 тысяч москвичей смогут трудоустроиться в 22 социально-экономически важных объекта на севере столицы по программе стимулирования создания мест... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:15

2024-09-02T11:15

2024-09-02T11:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Около 50 тысяч москвичей смогут трудоустроиться в 22 социально-экономически важных объекта на севере столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Создание комплексной сбалансированной городской инфраструктуры — ключевая задача программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем с 2020 года в соответствии с постановлением Сергея Собянина. В обмен на льготу при возведении многоквартирных домов девелоперы построят на севере столицы 22 социально и экономически важных объекта, куда смогут трудоустроиться около 50 тысяч москвичей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Таким образом, в семи районах САО появятся современные офисные центры, школы, детские сады и промышленные технопарки."В Молжаниновском районе САО появятся два промышленных технопарка, которые обеспечат рабочими местами около 1,6 тысячи горожан. В районах Аэропорт, Западное Дегунино, Тимирязевский, Левобережный и Хорошевский возведут девять офисно-деловых зданий более чем на 42 тысячи рабочих мест", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, также за счет частных инвестиций на севере Москвы построят новые школы, детские сады и логистический парк.В 2023 году ввели первый объект, который построен по программе создания МПТ в Северном административном округе. Это детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, который вошел в состав школы №2100, находящийся по адресу: Пяловская улица, дом 6.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила за четыре года почти все районы города. Правительство Москвы заключило более 120 соглашений с инвесторами, предполагающими строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Таким образом, появится возможность создать более 281 тысячи новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.Для участия в программе застройщики могут направить заявку через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20240828/moskva-1968953077.html

https://ria.ru/20240827/produktsiya-1968735948.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов