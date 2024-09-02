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Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ - РИА Новости, 02.09.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:15 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/moskva-1969916238.html
Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ
Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ - РИА Новости, 02.09.2024
Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ
Около 50 тысяч москвичей смогут трудоустроиться в 22 социально-экономически важных объекта на севере столицы по программе стимулирования создания мест... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:15
2024-09-02T11:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Около 50 тысяч москвичей смогут трудоустроиться в 22 социально-экономически важных объекта на севере столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Создание комплексной сбалансированной городской инфраструктуры — ключевая задача программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем с 2020 года в соответствии с постановлением Сергея Собянина. В обмен на льготу при возведении многоквартирных домов девелоперы построят на севере столицы 22 социально и экономически важных объекта, куда смогут трудоустроиться около 50 тысяч москвичей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Таким образом, в семи районах САО появятся современные офисные центры, школы, детские сады и промышленные технопарки."В Молжаниновском районе САО появятся два промышленных технопарка, которые обеспечат рабочими местами около 1,6 тысячи горожан. В районах Аэропорт, Западное Дегунино, Тимирязевский, Левобережный и Хорошевский возведут девять офисно-деловых зданий более чем на 42 тысячи рабочих мест", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, также за счет частных инвестиций на севере Москвы построят новые школы, детские сады и логистический парк.В 2023 году ввели первый объект, который построен по программе создания МПТ в Северном административном округе. Это детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, который вошел в состав школы №2100, находящийся по адресу: Пяловская улица, дом 6.Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила за четыре года почти все районы города. Правительство Москвы заключило более 120 соглашений с инвесторами, предполагающими строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Таким образом, появится возможность создать более 281 тысячи новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.Для участия в программе застройщики могут направить заявку через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
https://ria.ru/20240828/moskva-1968953077.html
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов

Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ

© Фото : пресс-служба ДИППОколо 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ
Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Около 50 тысяч рабочих мест создадут на севере Москвы по программе МПТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Около 50 тысяч москвичей смогут трудоустроиться в 22 социально-экономически важных объекта на севере столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Создание комплексной сбалансированной городской инфраструктуры — ключевая задача программы стимулирования создания мест приложения труда, которую мы реализуем с 2020 года в соответствии с постановлением Сергея Собянина. В обмен на льготу при возведении многоквартирных домов девелоперы построят на севере столицы 22 социально и экономически важных объекта, куда смогут трудоустроиться около 50 тысяч москвичей", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Таким образом, в семи районах САО появятся современные офисные центры, школы, детские сады и промышленные технопарки.
"В Молжаниновском районе САО появятся два промышленных технопарка, которые обеспечат рабочими местами около 1,6 тысячи горожан. В районах Аэропорт, Западное Дегунино, Тимирязевский, Левобережный и Хорошевский возведут девять офисно-деловых зданий более чем на 42 тысячи рабочих мест", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
По его словам, также за счет частных инвестиций на севере Москвы построят новые школы, детские сады и логистический парк.
В 2023 году ввели первый объект, который построен по программе создания МПТ в Северном административном округе. Это детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, который вошел в состав школы №2100, находящийся по адресу: Пяловская улица, дом 6.
Программа стимулирования создания мест приложения труда охватила за четыре года почти все районы города. Правительство Москвы заключило более 120 соглашений с инвесторами, предполагающими строительство свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости — новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Таким образом, появится возможность создать более 281 тысячи новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики города.
Для участия в программе застройщики могут направить заявку через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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