https://ria.ru/20240902/mosbirzha-1969919759.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - РИА Новости, 02.09.2024

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:03

2024-09-02T11:03

2024-09-02T11:03

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.52 мск снижается на 2,01%, до 2 597,09 пункта.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа