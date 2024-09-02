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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - РИА Новости, 02.09.2024
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:03
2024-09-02T11:03
2024-09-02T11:03
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.52 мск снижается на 2,01%, до 2 597,09 пункта.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.52 мск снижается на 2,01%, до 2 597,09 пункта.