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Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал
Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал - РИА Новости, 02.09.2024
Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал
Россия с уважением относится к выбору монгольского народа, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Монголии в Великий Хурал. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:29
2024-09-02T04:29
2024-09-02T05:39
монголия
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владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия с уважением относится к выбору монгольского народа, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Монголии в Великий Хурал.В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", где глава государства отметил успешное проведение в июне 2024 года очередных выборов в Великий Государственный Хурал."Мы с уважением относимся к выбору монгольского народа", - сказал Путин.
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монголия, россия, владимир путин
Монголия, Россия, Владимир Путин
Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал
Путин: Россия с уважением относится к решению монгольского народа на выборах