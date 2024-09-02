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Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал - РИА Новости, 02.09.2024
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04:29 02.09.2024 (обновлено: 05:39 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969878147.html
Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал
Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал - РИА Новости, 02.09.2024
Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал
Россия с уважением относится к выбору монгольского народа, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Монголии в Великий Хурал. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:29
2024-09-02T05:39
монголия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия с уважением относится к выбору монгольского народа, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Монголии в Великий Хурал.В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", где глава государства отметил успешное проведение в июне 2024 года очередных выборов в Великий Государственный Хурал."Мы с уважением относимся к выбору монгольского народа", - сказал Путин.
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монголия, россия, владимир путин
Монголия, Россия, Владимир Путин
Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал

Путин: Россия с уважением относится к решению монгольского народа на выборах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия с уважением относится к выбору монгольского народа, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Монголии в Великий Хурал.
В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", где глава государства отметил успешное проведение в июне 2024 года очередных выборов в Великий Государственный Хурал.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин оценил уровень партнерства России и Монголии
04:14
"Мы с уважением относимся к выбору монгольского народа", - сказал Путин.
 
МонголияРоссияВладимир Путин
 
 
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