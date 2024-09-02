https://ria.ru/20240902/mongoliya-1969878147.html

Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал

Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал - РИА Новости, 02.09.2024

Путин оценил итоги выборов в Монголии в Великий Хурал

Россия с уважением относится к выбору монгольского народа, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Монголии в Великий Хурал. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:29

2024-09-02T04:29

2024-09-02T05:39

монголия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия с уважением относится к выбору монгольского народа, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Монголии в Великий Хурал.В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", где глава государства отметил успешное проведение в июне 2024 года очередных выборов в Великий Государственный Хурал."Мы с уважением относимся к выбору монгольского народа", - сказал Путин.

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монголия

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монголия, россия, владимир путин