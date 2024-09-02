https://ria.ru/20240902/mongolija-1970007070.html

После поездки в Монголию Путин примет участие в ВЭФ

После поездки в Монголию Путин примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024

После поездки в Монголию Путин примет участие в ВЭФ

После официального визита в Монголию поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток продолжится, глава государства примет участие в Восточном... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:24

2024-09-02T15:24

2024-09-02T15:24

монголия

россия

дальний восток

юрий ушаков

владимир путин

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. После официального визита в Монголию поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток продолжится, глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это то, что касается Монголии. После этого поездка президента на Дальний Восток продолжится, естественно, он примет участие, традиционно, в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, это уже будет девятый форум", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20240902/putin-1969524275.html

монголия

россия

дальний восток

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Дарья Буймова

монголия, россия, дальний восток, юрий ушаков, владимир путин, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)