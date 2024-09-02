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После поездки в Монголию Путин примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024
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15:24 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/mongolija-1970007070.html
После поездки в Монголию Путин примет участие в ВЭФ
После поездки в Монголию Путин примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024
После поездки в Монголию Путин примет участие в ВЭФ
После официального визита в Монголию поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток продолжится, глава государства примет участие в Восточном... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:24
2024-09-02T15:24
монголия
россия
дальний восток
юрий ушаков
владимир путин
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. После официального визита в Монголию поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток продолжится, глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Это то, что касается Монголии. После этого поездка президента на Дальний Восток продолжится, естественно, он примет участие, традиционно, в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, это уже будет девятый форум", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20240902/putin-1969524275.html
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монголия, россия, дальний восток, юрий ушаков, владимир путин, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Монголия, Россия, Дальний Восток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
После поездки в Монголию Путин примет участие в ВЭФ

Ушаков: после визита в Монголию поездка Путина на Дальний Восток продолжится

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва
Президент России Владимир Путин проводит в ситуационном центре правительства Тывы в режиме видеоконференции совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. После официального визита в Монголию поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток продолжится, глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это то, что касается Монголии. После этого поездка президента на Дальний Восток продолжится, естественно, он примет участие, традиционно, в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, это уже будет девятый форум", - сказал Ушаков журналистам.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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МонголияРоссияДальний ВостокЮрий УшаковВладимир ПутинВ миреВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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