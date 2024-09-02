https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969983220.html
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты - РИА Новости, 02.09.2024
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве кандидата в президенты, решение озвучила в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:16
2024-09-02T14:16
2024-09-02T14:23
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958296223_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_d4c9abb1b9cd09dda9c49861a20fd183.jpg
КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве кандидата в президенты, решение озвучила в понедельник глава ЦИК Анжела Караман.Стояногло поддержала партия социалистов Молдавии Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются."Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Александра Стояногло кандидатом в президенты. Решение принято единогласно", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.ЦИК констатировал, что Стояногло выполнил основное правило, собрал более 15 тысяч подписей в разных населенных пунктах.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
https://ria.ru/20240901/bolya-1969840741.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958296223_0:0:1193:894_1920x0_80_0_0_f9e4298550461f4ca53a61c78e6831d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты
ЦИК Молдавии загегистрировал экс-генпрокурора Стояногло кандидатом в президенты
КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве кандидата в президенты, решение озвучила в понедельник глава ЦИК Анжела Караман.
Стояногло поддержала партия социалистов Молдавии Игоря Додона
. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются.
"Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Александра Стояногло кандидатом в президенты. Решение принято единогласно", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.
ЦИК констатировал, что Стояногло выполнил основное правило, собрал более 15 тысяч подписей в разных населенных пунктах.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду
, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.