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ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты - РИА Новости, 02.09.2024
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14:16 02.09.2024 (обновлено: 14:23 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969983220.html
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты - РИА Новости, 02.09.2024
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты
Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве кандидата в президенты, решение озвучила в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:16
2024-09-02T14:23
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве кандидата в президенты, решение озвучила в понедельник глава ЦИК Анжела Караман.Стояногло поддержала партия социалистов Молдавии Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются."Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Александра Стояногло кандидатом в президенты. Решение принято единогласно", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.ЦИК констатировал, что Стояногло выполнил основное правило, собрал более 15 тысяч подписей в разных населенных пунктах.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
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молдавия, в мире
Молдавия, В мире
ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты

ЦИК Молдавии загегистрировал экс-генпрокурора Стояногло кандидатом в президенты

© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве кандидата в президенты, решение озвучила в понедельник глава ЦИК Анжела Караман.
Стояногло поддержала партия социалистов Молдавии Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются.
"Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Александра Стояногло кандидатом в президенты. Решение принято единогласно", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.
ЦИК констатировал, что Стояногло выполнил основное правило, собрал более 15 тысяч подписей в разных населенных пунктах.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
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