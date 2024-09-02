https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969983220.html

ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты

ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты - РИА Новости, 02.09.2024

ЦИК Молдавии одобрил регистрацию Стояногло кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве кандидата в президенты, решение озвучила в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:16

2024-09-02T14:16

2024-09-02T14:23

молдавия

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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии одобрила регистрацию экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве кандидата в президенты, решение озвучила в понедельник глава ЦИК Анжела Караман.Стояногло поддержала партия социалистов Молдавии Игоря Додона. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затягиваются."Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Александра Стояногло кандидатом в президенты. Решение принято единогласно", - заявила Караман на заседании Центризбиркома.ЦИК констатировал, что Стояногло выполнил основное правило, собрал более 15 тысяч подписей в разных населенных пунктах.Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

https://ria.ru/20240901/bolya-1969840741.html

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