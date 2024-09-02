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В Молдавии оценили перспективы сотрудничества с Востоком - РИА Новости, 02.09.2024
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13:08 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969968010.html
В Молдавии оценили перспективы сотрудничества с Востоком
В Молдавии оценили перспективы сотрудничества с Востоком - РИА Новости, 02.09.2024
В Молдавии оценили перспективы сотрудничества с Востоком
Молдавия должна вести внешнюю политику, исходя из своих политических интересов, поэтому для нее выгоднее сотрудничество с Востоком, чем с Евросоюзом,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:08
2024-09-02T13:08
молдавия
россия
москва
василий боля
дмитрий песков
евросоюз
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Молдавия должна вести внешнюю политику, исходя из своих политических интересов, поэтому для нее выгоднее сотрудничество с Востоком, чем с Евросоюзом, отстаивающим собственные цели, считает депутат парламента, представитель блока "Победа" Василий Боля. "Европейский союз всегда применял политику двойных, тройных и даже четверных стандартов. Мы должны направлять политику в русло наших национальных интересов и оценивать, где будет больше выгоды. Для нас выгоды больше на Востоке. Эта альтернатива все еще существует", - написал Боля в своем Telegram-канале. По его словам, в ЕС всегда подходили к решению вопросов цинично и прагматично, преследуя свои геополитические интересы. Однако Молдавия соседствует не только с Евросоюзом, в рамках Евразии есть и другие сильные игроки, например Турция или Россия. "Мы должны адаптироваться к этому и избегать политики дружбы с одними в ущерб другим, так как это имеет негативные последствия для нашей страны и народа. С тех пор, как 4 года назад мы приняли эту политику и пошли по этому пути, мы ощутили экономический и социальный регресс. Мы стали свидетелями массовой миграции — только за последние два года уехали более 220 тысяч человек. В этом контексте я считаю, что мы должны осознать необходимость отказа от этой политики и принятия совершенно других правил", - подчеркнул Боля. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240901/oppozitsija-1969836263.html
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969896637.html
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молдавия, россия, москва, василий боля, дмитрий песков, евросоюз
Молдавия, Россия, Москва, Василий Боля, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Молдавии оценили перспективы сотрудничества с Востоком

Депутат Боля: сотрудничество Молдавии с Востоком выгоднее, чем с Евросоюзом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Молдавия должна вести внешнюю политику, исходя из своих политических интересов, поэтому для нее выгоднее сотрудничество с Востоком, чем с Евросоюзом, отстаивающим собственные цели, считает депутат парламента, представитель блока "Победа" Василий Боля.
"Европейский союз всегда применял политику двойных, тройных и даже четверных стандартов. Мы должны направлять политику в русло наших национальных интересов и оценивать, где будет больше выгоды. Для нас выгоды больше на Востоке. Эта альтернатива все еще существует", - написал Боля в своем Telegram-канале.
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По его словам, в ЕС всегда подходили к решению вопросов цинично и прагматично, преследуя свои геополитические интересы. Однако Молдавия соседствует не только с Евросоюзом, в рамках Евразии есть и другие сильные игроки, например Турция или Россия.
"Мы должны адаптироваться к этому и избегать политики дружбы с одними в ущерб другим, так как это имеет негативные последствия для нашей страны и народа. С тех пор, как 4 года назад мы приняли эту политику и пошли по этому пути, мы ощутили экономический и социальный регресс. Мы стали свидетелями массовой миграции — только за последние два года уехали более 220 тысяч человек. В этом контексте я считаю, что мы должны осознать необходимость отказа от этой политики и принятия совершенно других правил", - подчеркнул Боля.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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