https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969896637.html

Таубер обвинила молдавские власти в разжигании русофобии

Таубер обвинила молдавские власти в разжигании русофобии - РИА Новости, 02.09.2024

Таубер обвинила молдавские власти в разжигании русофобии

Власти Молдавии решили посвятить первый урок в школах страны военному конфликту на Украине, чтобы разжечь русофобию в стране за счет детей, заявила депутат... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T09:04

2024-09-02T09:04

2024-09-02T09:26

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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Власти Молдавии решили посвятить первый урок в школах страны военному конфликту на Украине, чтобы разжечь русофобию в стране за счет детей, заявила депутат парламента, исполнительный секретарь блока "Победа" Марина Таубер. "На первом уроке в Молдавии правительство Майи Санду планирует разжечь русофобию в молдавском обществе. Начать решили с первоклашек. Этот "урок" будет посвящен военному конфликту в Украине. В этом и заключается основное двуличие правительства Речана и президента Майи Санду. Из всей международной повестки они акцентируют внимание лишь на продвижении русофобии, как диктуют им их западные кураторы", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Она напомнила, что в период с 2012 по 2015 годы Санду занимала пост министра образования, но тогда школьникам не рассказывали о военных конфликтах, поскольку значительную роль в них играли США. "США, главный политический союзник партии "Действие и солидарность", неоднократно нарушали суверенитет других стран, совершая военные интервенции. Почему же в молдавских школах в те годы не было "уроков" о конфликтах в Ливии, Сирии или Афганистане, спровоцированных именно США?", - удивляется Таубер. Она полагает, что если школьникам и следует знать о подобных конфликтах в других странах, то рассказывать стоит обо всех событиях. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240831/borrel-1969745643.html

https://ria.ru/20240901/moldaviya-1969827201.html

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в мире, украина, россия, молдавия, марина таубер, майя санду, владимир путин