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Власти Молдавии ведут "войну" с жителями Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 02.09.2024
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08:21 02.09.2024 (обновлено: 09:51 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/moldaviya-1969892385.html
Власти Молдавии ведут "войну" с жителями Гагаузии, заявила Гуцул
Власти Молдавии ведут "войну" с жителями Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 02.09.2024
Власти Молдавии ведут "войну" с жителями Гагаузии, заявила Гуцул
Власти Молдавии больше года ведут "войну" с жителями входящей в ее состав Гагаузской автономии за то, что они хотят поддерживать хорошие отношений с Россией,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:21
2024-09-02T09:51
в мире
молдавия
россия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Власти Молдавии больше года ведут "войну" с жителями входящей в ее состав Гагаузской автономии за то, что они хотят поддерживать хорошие отношений с Россией, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Я понимаю, что идет "война", настоящая агрессия против гагаузского народа. Это происходит потому, что гагаузы поддерживают дружеские и партнерские отношения с Российской Федерацией. Нас бьют и наказывают за то, что мы не говорим, что Россия является "агрессором", - заявила Гуцул журналистам. По ее словам, представители правящей партии "Действие и солидарность" не скрывают, что такое отношение складывается именно из-за сотрудничества Гагаузии с Москвой. "У нынешней власти существует неприязнь ко мне как к главе гагаузской автономии. Мы помним еще время, когда нынешний президент Молдавии приезжала в Чадыр-Лунгу, не уведомив об этом даже главу Гагаузии", - добавила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
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в мире, молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Власти Молдавии ведут "войну" с жителями Гагаузии, заявила Гуцул

Гуцул: власти Молдавии ведут "войну" с жителями Гагаузии за дружбу с Россией

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Власти Молдавии больше года ведут "войну" с жителями входящей в ее состав Гагаузской автономии за то, что они хотят поддерживать хорошие отношений с Россией, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Я понимаю, что идет "война", настоящая агрессия против гагаузского народа. Это происходит потому, что гагаузы поддерживают дружеские и партнерские отношения с Российской Федерацией. Нас бьют и наказывают за то, что мы не говорим, что Россия является "агрессором", - заявила Гуцул журналистам.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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По ее словам, представители правящей партии "Действие и солидарность" не скрывают, что такое отношение складывается именно из-за сотрудничества Гагаузии с Москвой.
"У нынешней власти существует неприязнь ко мне как к главе гагаузской автономии. Мы помним еще время, когда нынешний президент Молдавии приезжала в Чадыр-Лунгу, не уведомив об этом даже главу Гагаузии", - добавила Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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