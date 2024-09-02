Молдавии стоит ориентироваться на ЕАЭС и БРИКС, считает Шор
Лидер "Победы" Шор: Молдавии стоит ориентироваться на БРИКС и БРИКС
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор . Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Молдавии стоит ориентироваться на такие международные экономические площадки, как ЕАЭС и БРИКС, которые стали новыми мощными центрами многополярного мира, считает лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
Ранее в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники написало, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.
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"БРИКС, который начинал с четырьмя членами в составе, укрепляет позиции: в составе уже десять стран и еще несколько заявок на рассмотрении. Очевидно, что такие объединения, как БРИКС и ЕАЭС — это новые мощные центры многополярного мира", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его мнению, то, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС - тревожные звоночки для президента Молдавии Майи Санду. "И это Эрдоган — тяжеловес в мировой политике с солидной репутацией. И он так и не привел свою страну в "цветущий сад" под названием ЕС. А что говорить о мелкотне типа Санду. Смешно даже ожидать, что ее репутация хоть что-то весит на Западе… Турция наконец одумалась, пора и нам. Ответ на референдуме — "нет ЕС". Здоровым перспективам для любимой Молдовы — "да", - подчеркнул Шор.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?"
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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