https://ria.ru/20240902/mobilizovannyy-1969885435.html

Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался российским силам

Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался российским силам - РИА Новости, 02.09.2024

Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался российским силам

Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ сдался без стрельбы и сопротивления российским войскам в первом своем бою в районе Крынок, услышав русскую речь, об РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T06:23

2024-09-02T06:23

2024-09-02T09:52

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ сдался без стрельбы и сопротивления российским войскам в первом своем бою в районе Крынок, услышав русскую речь, об этом сам пленный военнослужащий ВСУ Александр Кащук рассказал РИА Новости.По словам пленного, через несколько дней после отправки в подразделение на передовой он "попал на острова" (позиции ВСУ в районе Крынок) в составе группы из четырех человек с заданием изучить местность, чтобы стать проводником для подходящих подкреплений ВСУ."В первом же выходе "на острова" попал в плен, 18 июля, как-то так… Переночевали, ну и с утра уже попали в плен к вашим ребятам... Просто пришли и все, сдались им. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, и также по-русски говорят. Что, стрелять что ли? Сразу же? А друг друга у нас никто не знает, мы вот только вчетвером друг друга знали и все (сослуживцев, с которыми отправился на острова)", – рассказал пленный.По его словам, он был мобилизован в 2022 году, изначально попал в тыловую часть радиотехнических войск Украины, в мае 2022 года был переведен в 35-ю бригаду морской пехоты, которая стояла на Херсонском направлении. Перед мобилизацией, как рассказывает Кащук, он уже четыре года работал в Чехии строителем, повестку он получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.

https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html

https://ria.ru/20240902/mobilizovannye-1969874428.html

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украина, чехия, вооруженные силы украины, в мире