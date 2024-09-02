https://ria.ru/20240902/mobilizovannye-1969874428.html

ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую, рассказал пленный

ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую, рассказал пленный - РИА Новости, 02.09.2024

ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую, рассказал пленный

Руководство элитных тыловых подразделений ВСУ предпочитает избавляться от попавших к ним мобилизованных, отправляя их в части, находящиеся на линии боевого... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T02:33

2024-09-02T02:33

2024-09-02T02:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесса

днепр (город)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_77fe974fb662415980fbe921da6f4f89.jpg

ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Руководство элитных тыловых подразделений ВСУ предпочитает избавляться от попавших к ним мобилизованных, отправляя их в части, находящиеся на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости пленный Александр Кащук. По его словам, до перевода в подразделение, воюющее на херсонском направлении, он служил в 14-й бригаде радиотехнический войск Украины, обслуживающей работу радиолокационных станции под Одессой, откуда его как мобилизованного перевели в подразделение на передовой. "В мае (2024 года) поступил приказ всех мобилизованных забирать кого в пехоту, с полным исключением из части, кого в морскую пехоту с формулировкой "в командировку". Вот я попал в "командировку"… Потому что я мобилизованный. Контрактники (14-й бригады) там сидят… "коренных", так мы их (контрактников) называли в роте, никого, пока я там был, не забрали, только "мобиков", - рассказывает Кащук. По его словам, в июне 2024 года он попал в 35-ю бригаду морской пехоты, которая стояла на херсонском направлении. Как рассказывает Кащук, буквально через несколько дней он "попал на острова" (позиции ВСУ на островах на Днепре поблизости от населенного пункта Крынки), где после того, как его и его товарища сослуживцы бросили в одиночестве, был пленен бойцами ВС РФ. Кащук также отметил, что военнослужащие ВС РФ просто зашли к нему на позицию и предложили сдаться. По его словам, перед мобилизацией он уже четыре года работал в Чехии, повестку он получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969388948.html

https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html

украина

одесса

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф