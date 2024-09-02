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ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую, рассказал пленный - РИА Новости, 02.09.2024
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https://ria.ru/20240902/mobilizovannye-1969874428.html
ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую, рассказал пленный
ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую, рассказал пленный - РИА Новости, 02.09.2024
ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую, рассказал пленный
Руководство элитных тыловых подразделений ВСУ предпочитает избавляться от попавших к ним мобилизованных, отправляя их в части, находящиеся на линии боевого... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T02:33
2024-09-02T02:33
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Руководство элитных тыловых подразделений ВСУ предпочитает избавляться от попавших к ним мобилизованных, отправляя их в части, находящиеся на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости пленный Александр Кащук. По его словам, до перевода в подразделение, воюющее на херсонском направлении, он служил в 14-й бригаде радиотехнический войск Украины, обслуживающей работу радиолокационных станции под Одессой, откуда его как мобилизованного перевели в подразделение на передовой. "В мае (2024 года) поступил приказ всех мобилизованных забирать кого в пехоту, с полным исключением из части, кого в морскую пехоту с формулировкой "в командировку". Вот я попал в "командировку"… Потому что я мобилизованный. Контрактники (14-й бригады) там сидят… "коренных", так мы их (контрактников) называли в роте, никого, пока я там был, не забрали, только "мобиков", - рассказывает Кащук. По его словам, в июне 2024 года он попал в 35-ю бригаду морской пехоты, которая стояла на херсонском направлении. Как рассказывает Кащук, буквально через несколько дней он "попал на острова" (позиции ВСУ на островах на Днепре поблизости от населенного пункта Крынки), где после того, как его и его товарища сослуживцы бросили в одиночестве, был пленен бойцами ВС РФ. Кащук также отметил, что военнослужащие ВС РФ просто зашли к нему на позицию и предложили сдаться. По его словам, перед мобилизацией он уже четыре года работал в Чехии, повестку он получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969388948.html
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в мире, украина, одесса, днепр (город), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВCУ бросают мобилизованных из тыла на передовую, рассказал пленный

Пленный Кащук: ВCУ бросают на передовую мобилизованных из тыловых частей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Руководство элитных тыловых подразделений ВСУ предпочитает избавляться от попавших к ним мобилизованных, отправляя их в части, находящиеся на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости пленный Александр Кащук.
По его словам, до перевода в подразделение, воюющее на херсонском направлении, он служил в 14-й бригаде радиотехнический войск Украины, обслуживающей работу радиолокационных станции под Одессой, откуда его как мобилизованного перевели в подразделение на передовой.
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"В мае (2024 года) поступил приказ всех мобилизованных забирать кого в пехоту, с полным исключением из части, кого в морскую пехоту с формулировкой "в командировку". Вот я попал в "командировку"… Потому что я мобилизованный. Контрактники (14-й бригады) там сидят… "коренных", так мы их (контрактников) называли в роте, никого, пока я там был, не забрали, только "мобиков", - рассказывает Кащук.
По его словам, в июне 2024 года он попал в 35-ю бригаду морской пехоты, которая стояла на херсонском направлении. Как рассказывает Кащук, буквально через несколько дней он "попал на острова" (позиции ВСУ на островах на Днепре поблизости от населенного пункта Крынки), где после того, как его и его товарища сослуживцы бросили в одиночестве, был пленен бойцами ВС РФ. Кащук также отметил, что военнослужащие ВС РФ просто зашли к нему на позицию и предложили сдаться.
По его словам, перед мобилизацией он уже четыре года работал в Чехии, повестку он получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.
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