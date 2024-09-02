https://ria.ru/20240902/mishustin-1969991070.html
Мишустин приехал в новый лицей в подмосковной Лобне
Мишустин приехал в новый лицей в подмосковной Лобне - РИА Новости, 02.09.2024
Мишустин приехал в новый лицей в подмосковной Лобне
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в первый день нового учебного года приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в подмосковной Лобне. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:42
2024-09-02T14:42
2024-09-02T14:55
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ЛОБНЯ (Московская обл.), 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в первый день нового учебного года приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в подмосковной Лобне. Он планирует посетить несколько учебных классов, спортивный зал и столовую, пообщаться с ребятами и поздравить их с началом нового учебного года. Затем глава кабмина заслушает доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о реализации в регионе федеральных проектов, поддержанных президентом и правительством РФ. Новая школа, рассчитанная на 2,2 тысячи учеников, начала работать в понедельник. Помимо лицея в состав нового образовательного комплекса "Авиатика" входит также детский сад на 300 мест. Новый лицей первый день учебного года принял 800 младшеклассников, 1 тысячу учащихся 5-9-х классов и 400 старшеклассников. На площади в более чем 34 тысячи квадратных метров в новом здании помимо кабинетов разместились четыре спортивных зала, актовый зал на 600 мест, столовая, библиотечно-информационный центр с читальным залом и ИТ-зоной, медиацентр, лаборатории по физике, биологии, химии, столярная и кулинарная мастерские, мастерская по обработке металла, а также физкультурно-спортивная зона. В лицее реализуются следующие профильные направления: авиастроительный и аэрокосмический, курчатовские классы естественно-научного профиля с инженерным уклоном, медиаклассы социально-экономического профиля с инженерным уклоном. Мишустин сам рос и учился в подмосковной Лобне, он окончил общеобразовательную школу №7. Премьер нередко встречается и со своими первыми учителями. В декабре 2022 года во время поездки в Лобню он пообщался с преподавателями физики и литературы. А в 2023 году незадолго до Дня учителя встретился со своими педагогами в Доме правительства.
https://ria.ru/20240902/putin-1969912212.html
https://ria.ru/20240606/mishustin-1950914126.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лобня, россия, московская область (подмосковье), михаил мишустин, андрей воробьев
Общество, Лобня, Россия, Московская область (Подмосковье), Михаил Мишустин, Андрей Воробьев
Мишустин приехал в новый лицей в подмосковной Лобне
Мишустин приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в Лобне
ЛОБНЯ (Московская обл.), 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в первый день нового учебного года приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в подмосковной Лобне.
Он планирует посетить несколько учебных классов, спортивный зал и столовую, пообщаться с ребятами и поздравить их с началом нового учебного года. Затем глава кабмина заслушает доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева
о реализации в регионе федеральных проектов, поддержанных президентом и правительством РФ.
Новая школа, рассчитанная на 2,2 тысячи учеников, начала работать в понедельник. Помимо лицея в состав нового образовательного комплекса "Авиатика" входит также детский сад на 300 мест.
Новый лицей первый день учебного года принял 800 младшеклассников, 1 тысячу учащихся 5-9-х классов и 400 старшеклассников. На площади в более чем 34 тысячи квадратных метров в новом здании помимо кабинетов разместились четыре спортивных зала, актовый зал на 600 мест, столовая, библиотечно-информационный центр с читальным залом и ИТ-зоной, медиацентр, лаборатории по физике, биологии, химии, столярная и кулинарная мастерские, мастерская по обработке металла, а также физкультурно-спортивная зона.
В лицее реализуются следующие профильные направления: авиастроительный и аэрокосмический, курчатовские классы естественно-научного профиля с инженерным уклоном, медиаклассы социально-экономического профиля с инженерным уклоном.
Мишустин сам рос и учился в подмосковной Лобне, он окончил общеобразовательную школу №7. Премьер нередко встречается и со своими первыми учителями. В декабре 2022 года во время поездки в Лобню он пообщался с преподавателями физики и литературы. А в 2023 году незадолго до Дня учителя встретился со своими педагогами в Доме правительства.