https://ria.ru/20240902/mishustin-1969991070.html

Мишустин приехал в новый лицей в подмосковной Лобне

Мишустин приехал в новый лицей в подмосковной Лобне - РИА Новости, 02.09.2024

Мишустин приехал в новый лицей в подмосковной Лобне

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в первый день нового учебного года приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в подмосковной Лобне. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:42

2024-09-02T14:42

2024-09-02T14:55

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ЛОБНЯ (Московская обл.), 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в первый день нового учебного года приехал в новый инженерно-технический лицей "Авиатика" в подмосковной Лобне. Он планирует посетить несколько учебных классов, спортивный зал и столовую, пообщаться с ребятами и поздравить их с началом нового учебного года. Затем глава кабмина заслушает доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о реализации в регионе федеральных проектов, поддержанных президентом и правительством РФ. Новая школа, рассчитанная на 2,2 тысячи учеников, начала работать в понедельник. Помимо лицея в состав нового образовательного комплекса "Авиатика" входит также детский сад на 300 мест. Новый лицей первый день учебного года принял 800 младшеклассников, 1 тысячу учащихся 5-9-х классов и 400 старшеклассников. На площади в более чем 34 тысячи квадратных метров в новом здании помимо кабинетов разместились четыре спортивных зала, актовый зал на 600 мест, столовая, библиотечно-информационный центр с читальным залом и ИТ-зоной, медиацентр, лаборатории по физике, биологии, химии, столярная и кулинарная мастерские, мастерская по обработке металла, а также физкультурно-спортивная зона. В лицее реализуются следующие профильные направления: авиастроительный и аэрокосмический, курчатовские классы естественно-научного профиля с инженерным уклоном, медиаклассы социально-экономического профиля с инженерным уклоном. Мишустин сам рос и учился в подмосковной Лобне, он окончил общеобразовательную школу №7. Премьер нередко встречается и со своими первыми учителями. В декабре 2022 года во время поездки в Лобню он пообщался с преподавателями физики и литературы. А в 2023 году незадолго до Дня учителя встретился со своими педагогами в Доме правительства.

https://ria.ru/20240902/putin-1969912212.html

https://ria.ru/20240606/mishustin-1950914126.html

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Дарья Буймова

общество, лобня, россия, московская область (подмосковье), михаил мишустин, андрей воробьев