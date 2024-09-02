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"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области

"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 02.09.2024

"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в приграничном районе Курской области

Российские военнослужащие ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:04

2024-09-02T16:04

2024-09-02T16:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. Веннослужащие группировки войск "Север" во время разведки выявили движение танка ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был уничтожен. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта танка ВСУ и пожар", - говорится в сообщении. Кроме того, МО РФ опубликовало кадры объективного контроля уничтожения танка ВСУ. На них видно, как "Ланцет" влетает в движущуюся по дороге машину, после чего происходит взрыв.

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Уничтожение танка ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» Уничтожение танка ВСУ военнослужащими группировки войск «Север». 2024-09-02T16:04 true PT0M33S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)