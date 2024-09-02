https://ria.ru/20240902/minoborony-1969981523.html

Авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.09.2024

Авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Российская авиация поразила скопления живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:11

2024-09-02T14:11

2024-09-02T14:53

сумская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российская авиация поразила скопления живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Басы, Великая Писаревка, Глухов, Лука, Катериновка, Орловка, Свесса, Червонопрапорное, Сумы, Хотень, Эсмань, Юнаковка и Ястребиное", — отметили в ведомстве.Помимо этого, подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых отрядов противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Также удалось сорвать три попытки наступления украинских войск возле Ольговки и Кремяного. Противник при этом потерял до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.Кроме того, российские бойцы при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны возле населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, 10-й Октябрь, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Снагость и Южный в Курской области.Общие потери противника за сутки составили:Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.По данным на 2 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих и 80 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240902/putin-1969923288.html

https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)