Авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Минобороны: авиация нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российская авиация поразила скопления живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Басы, Великая Писаревка, Глухов, Лука, Катериновка, Орловка, Свесса, Червонопрапорное, Сумы, Хотень, Эсмань, Юнаковка и Ястребиное", — отметили в ведомстве.
Помимо этого, подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых отрядов противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Также удалось сорвать три попытки наступления украинских войск возле Ольговки и Кремяного. Противник при этом потерял до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.
Кроме того, российские бойцы при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны возле населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, 10-й Октябрь, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Снагость и Южный в Курской области.
Общие потери противника за сутки составили:
- более 350 военнослужащих;
- одна боевая машина пехоты;
- один бронетранспортер;
- 12 боевых бронированных машин;
- три артиллерийских орудия;
- три пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США;
- один миномет;
- две пусковые установки, одна транспортная машина и один подвижной пункт управления ЗРК "Бук-М1";
- РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
- 12 автомобилей.
Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.
Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
По данным на 2 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих и 80 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18