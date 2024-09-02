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Авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.09.2024
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14:11 02.09.2024 (обновлено: 14:53 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/minoborony-1969981523.html
Авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.09.2024
Авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация поразила скопления живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:11
2024-09-02T14:53
сумская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российская авиация поразила скопления живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Басы, Великая Писаревка, Глухов, Лука, Катериновка, Орловка, Свесса, Червонопрапорное, Сумы, Хотень, Эсмань, Юнаковка и Ястребиное&quot;, — отметили в ведомстве.Помимо этого, подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых отрядов противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Также удалось сорвать три попытки наступления украинских войск возле Ольговки и Кремяного. Противник при этом потерял до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.Кроме того, российские бойцы при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны возле населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, 10-й Октябрь, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Снагость и Южный в Курской области.Общие потери противника за сутки составили:Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.По данным на 2 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих и 80 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240902/putin-1969923288.html
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сумская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

Минобороны: авиация нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российская авиация поразила скопления живой силы и техники 11 бригад ВСУ в 15 районах Сумской области, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Басы, Великая Писаревка, Глухов, Лука, Катериновка, Орловка, Свесса, Червонопрапорное, Сумы, Хотень, Эсмань, Юнаковка и Ястребиное", — отметили в ведомстве.

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Помимо этого, подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых отрядов противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Также удалось сорвать три попытки наступления украинских войск возле Ольговки и Кремяного. Противник при этом потерял до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.
Кроме того, российские бойцы при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады Нацгвардии и 1004-й бригады охраны возле населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, 10-й Октябрь, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Снагость и Южный в Курской области.
Общие потери противника за сутки составили:
  • более 350 военнослужащих;
  • одна боевая машина пехоты;
  • один бронетранспортер;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • три артиллерийских орудия;
  • три пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США;
  • один миномет;
  • две пусковые установки, одна транспортная машина и один подвижной пункт управления ЗРК "Бук-М1";
  • РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
  • 12 автомобилей.
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Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
По данным на 2 сентября, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих и 80 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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