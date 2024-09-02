https://ria.ru/20240902/minoborony-1969981192.html
Минобороны обновило данные об общих потерях ВСУ в Курской области
Минобороны обновило данные об общих потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
Минобороны обновило данные об общих потерях ВСУ в Курской области
Украинские войска, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за время боевых действий на данном направлении потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, сообщило в РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:09
2024-09-02T14:09
2024-09-02T15:04
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские войска, пытающиеся вторгнуться в Курскую область, за время боевых действий на данном направлении потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.Отмечается также, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 19 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS, семь пусковых установок ЗРК.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, подчеркнули в МО РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240902/spetsoperatsiya-1969981933.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обновило данные об общих потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли около 9 тысяч военных с начала боев в Курской области