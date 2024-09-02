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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, потери противника составили до 430 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:16
2024-09-02T12:16
2024-09-02T12:21
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, потери противника составили до 430 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны и 12-й бригады "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Козак", шесть автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.Кроме того, за сутки были уничтожены семь полевых складов боеприпасов, три станции радиоэлектронной и станция контрбатарейной борьбы.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 430 военных в зоне ответственности "Запада"