https://ria.ru/20240902/minoborony-1969952161.html

Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ

Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024

Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили контратаку ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов, РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:15

2024-09-02T12:15

2024-09-02T12:18

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили контратаку ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным министерства, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 54-й, 117-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики."Отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)