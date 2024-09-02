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Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили контратаку ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов, РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:15
2024-09-02T12:15
2024-09-02T12:18
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки отразили контратаку ВСУ, противник потерял до 520 военнослужащих и пять полевых складов боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.По данным министерства, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 54-й, 117-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 114-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики."Отразили контратаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ. Противник потерял до 520 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" отразила контратаку ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли до 520 военных в зоне ответственности "Юга"