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В Милане подросток признался в тройном убийстве членов своей семьи
В Милане подросток признался в тройном убийстве членов своей семьи - РИА Новости, 02.09.2024
В Милане подросток признался в тройном убийстве членов своей семьи
Подросток из пригорода Милана Падерно-Дуньяно признался в тройном убийстве членов своей семьи, сообщила газета Corriere della Sera. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:50
2024-09-02T14:50
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РИМ, 2 сен – РИА Новости. Подросток из пригорода Милана Падерно-Дуньяно признался в тройном убийстве членов своей семьи, сообщила газета Corriere della Sera. По данным газеты, о произошедшем в экстренные службы сообщил сам 17-летний юноша. Вечером перед убийством родственники отмечали день рождения отца семейства. На празднике присутствовали и другие члены их семьи. Оружием преступления, произошедшего в ночь на 1 сентября, стал нож. Помимо родителей, жертвой убийства стал их 12-летний младший сын. Соседи отзывались о семье положительно, окончательный мотив убийства пока не ясен. На пресс-конференции прокурор по делам несовершеннолетних Сабрина Дитаранто заявила, что арестованный подросток также не дал объяснений своим действиям. Следователям он говорил о недомогании и дискомфорте в течение нескольких дней, о мыслях об убийстве, но не связанных с семьей, отметила прокурор.
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милан, в мире
В Милане подросток признался в тройном убийстве членов своей семьи
Corriere della Sera: в пригороде Милана подросток зарезал всю свою семью
РИМ, 2 сен – РИА Новости.
Подросток из пригорода Милана Падерно-Дуньяно признался в тройном убийстве членов своей семьи, сообщила газета Corriere della Sera
.
По данным газеты, о произошедшем в экстренные службы сообщил сам 17-летний юноша. Вечером перед убийством родственники отмечали день рождения отца семейства. На празднике присутствовали и другие члены их семьи. Оружием преступления, произошедшего в ночь на 1 сентября, стал нож. Помимо родителей, жертвой убийства стал их 12-летний младший сын.
Соседи отзывались о семье положительно, окончательный мотив убийства пока не ясен.
На пресс-конференции прокурор по делам несовершеннолетних Сабрина Дитаранто заявила, что арестованный подросток также не дал объяснений своим действиям. Следователям он говорил о недомогании и дискомфорте в течение нескольких дней, о мыслях об убийстве, но не связанных с семьей, отметила прокурор.