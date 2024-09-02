Рейтинг@Mail.ru
Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/medvedchuk-1969918676.html
Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область
Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область - РИА Новости, 02.09.2024
Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область
Владимир Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе, поэтому изо всех сил пытается пиарить обреченные на крах события в Курской области,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:01
2024-09-02T11:01
донбасс
курская область
урал
владимир зеленский
виктор медведчук
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_6f1cc6dbe115d80ec752ed830724ced5.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе, поэтому изо всех сил пытается пиарить обреченные на крах события в Курской области, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Взяв под контроль ВСУ менее 5% Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета". Но большинство военных аналитиков коллективного Запада просто крутят пальцем у виска… В Донбассе ВСУ, лишенные резервов, сдают один населенный пункт за другим. Но Зеленский почему-то считает, что военного провала на Донбассе никто не заметит, пока он пиарит наступление в Курской области, которое тоже провалилось", - написал Медведчук в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру". Как отмечает Медведчук, военные аналитики заявляют, что Зеленский готовит еще одно безумие – атаковать территорию России не только из Сумской области, но и из Черниговской. "Это может быть правдой – политический клоун под воздействием наркотического дурмана в своем репертуаре, он надеется, что возьмет приграничную деревню и сделает вид, что взял Москву... Зеленский упорно не хочет понимать, что шоу-бизнес и война – совершенно разные вещи", - подчеркнул он. Председатель совета движения "Другая Украина" уверен, что Зеленский не понимает, что мировая политика не кино, и сценарий пишет не он, что роль его не главная, и никто ему в конце не обещает хеппи-энда. Ведь когда он попадет в учебники истории, то его опишут вовсе не героем, а "безумцем, уничтожившим страну". "Зеленский наделал столько катастрофических ошибок, что ему только и остается кривляться на политической арене, но вот ведущим игрокам крайне опасно эти кривляния замечать и на них реагировать", - подытожил Медведчук.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
донбасс
курская область
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646106_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_cc572ba79010f7e3235c57b85e392f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, курская область, урал, владимир зеленский, виктор медведчук, вооруженные силы украины
Донбасс, Курская область, Урал, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область

Медведчук: Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе, поэтому изо всех сил пытается пиарить обреченные на крах события в Курской области, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Взяв под контроль ВСУ менее 5% Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета". Но большинство военных аналитиков коллективного Запада просто крутят пальцем у виска… В Донбассе ВСУ, лишенные резервов, сдают один населенный пункт за другим. Но Зеленский почему-то считает, что военного провала на Донбассе никто не заметит, пока он пиарит наступление в Курской области, которое тоже провалилось", - написал Медведчук в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру".
Как отмечает Медведчук, военные аналитики заявляют, что Зеленский готовит еще одно безумие – атаковать территорию России не только из Сумской области, но и из Черниговской. "Это может быть правдой – политический клоун под воздействием наркотического дурмана в своем репертуаре, он надеется, что возьмет приграничную деревню и сделает вид, что взял Москву... Зеленский упорно не хочет понимать, что шоу-бизнес и война – совершенно разные вещи", - подчеркнул он.
Председатель совета движения "Другая Украина" уверен, что Зеленский не понимает, что мировая политика не кино, и сценарий пишет не он, что роль его не главная, и никто ему в конце не обещает хеппи-энда. Ведь когда он попадет в учебники истории, то его опишут вовсе не героем, а "безумцем, уничтожившим страну".
"Зеленский наделал столько катастрофических ошибок, что ему только и остается кривляться на политической арене, но вот ведущим игрокам крайне опасно эти кривляния замечать и на них реагировать", - подытожил Медведчук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
13 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассКурская областьУралВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала