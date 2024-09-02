https://ria.ru/20240902/medvedchuk-1969918676.html
Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область
Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область - РИА Новости, 02.09.2024
Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область
Владимир Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе, поэтому изо всех сил пытается пиарить обреченные на крах события в Курской области,... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:01
2024-09-02T11:01
2024-09-02T11:01
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виктор медведчук
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе, поэтому изо всех сил пытается пиарить обреченные на крах события в Курской области, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Взяв под контроль ВСУ менее 5% Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета". Но большинство военных аналитиков коллективного Запада просто крутят пальцем у виска… В Донбассе ВСУ, лишенные резервов, сдают один населенный пункт за другим. Но Зеленский почему-то считает, что военного провала на Донбассе никто не заметит, пока он пиарит наступление в Курской области, которое тоже провалилось", - написал Медведчук в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру". Как отмечает Медведчук, военные аналитики заявляют, что Зеленский готовит еще одно безумие – атаковать территорию России не только из Сумской области, но и из Черниговской. "Это может быть правдой – политический клоун под воздействием наркотического дурмана в своем репертуаре, он надеется, что возьмет приграничную деревню и сделает вид, что взял Москву... Зеленский упорно не хочет понимать, что шоу-бизнес и война – совершенно разные вещи", - подчеркнул он. Председатель совета движения "Другая Украина" уверен, что Зеленский не понимает, что мировая политика не кино, и сценарий пишет не он, что роль его не главная, и никто ему в конце не обещает хеппи-энда. Ведь когда он попадет в учебники истории, то его опишут вовсе не героем, а "безумцем, уничтожившим страну". "Зеленский наделал столько катастрофических ошибок, что ему только и остается кривляться на политической арене, но вот ведущим игрокам крайне опасно эти кривляния замечать и на них реагировать", - подытожил Медведчук.
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донбасс, курская область, урал, владимир зеленский, виктор медведчук, вооруженные силы украины
Донбасс, Курская область, Урал, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область
Медведчук: Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе, поэтому изо всех сил пытается пиарить обреченные на крах события в Курской области, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Взяв под контроль ВСУ менее 5% Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета". Но большинство военных аналитиков коллективного Запада просто крутят пальцем у виска… В Донбассе ВСУ, лишенные резервов, сдают один населенный пункт за другим. Но Зеленский почему-то считает, что военного провала на Донбассе никто не заметит, пока он пиарит наступление в Курской области, которое тоже провалилось", - написал Медведчук в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру".
Как отмечает Медведчук, военные аналитики заявляют, что Зеленский готовит еще одно безумие – атаковать территорию России не только из Сумской области, но и из Черниговской. "Это может быть правдой – политический клоун под воздействием наркотического дурмана в своем репертуаре, он надеется, что возьмет приграничную деревню и сделает вид, что взял Москву... Зеленский упорно не хочет понимать, что шоу-бизнес и война – совершенно разные вещи", - подчеркнул он.
Председатель совета движения "Другая Украина" уверен, что Зеленский не понимает, что мировая политика не кино, и сценарий пишет не он, что роль его не главная, и никто ему в конце не обещает хеппи-энда. Ведь когда он попадет в учебники истории, то его опишут вовсе не героем, а "безумцем, уничтожившим страну".
"Зеленский наделал столько катастрофических ошибок, что ему только и остается кривляться на политической арене, но вот ведущим игрокам крайне опасно эти кривляния замечать и на них реагировать", - подытожил Медведчук.