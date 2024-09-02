https://ria.ru/20240902/medvedchuk-1969918676.html

Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область

Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область - РИА Новости, 02.09.2024

Медведчук рассказал, зачем Зеленскому нужна была атака на Курскую область

Владимир Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе, поэтому изо всех сил пытается пиарить обреченные на крах события в Курской области,... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:01

2024-09-02T11:01

2024-09-02T11:01

донбасс

курская область

урал

владимир зеленский

виктор медведчук

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что никто не заметит провала ВСУ в Донбассе, поэтому изо всех сил пытается пиарить обреченные на крах события в Курской области, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Взяв под контроль ВСУ менее 5% Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета". Но большинство военных аналитиков коллективного Запада просто крутят пальцем у виска… В Донбассе ВСУ, лишенные резервов, сдают один населенный пункт за другим. Но Зеленский почему-то считает, что военного провала на Донбассе никто не заметит, пока он пиарит наступление в Курской области, которое тоже провалилось", - написал Медведчук в авторской колонке на сайте "Смотрим.ру". Как отмечает Медведчук, военные аналитики заявляют, что Зеленский готовит еще одно безумие – атаковать территорию России не только из Сумской области, но и из Черниговской. "Это может быть правдой – политический клоун под воздействием наркотического дурмана в своем репертуаре, он надеется, что возьмет приграничную деревню и сделает вид, что взял Москву... Зеленский упорно не хочет понимать, что шоу-бизнес и война – совершенно разные вещи", - подчеркнул он. Председатель совета движения "Другая Украина" уверен, что Зеленский не понимает, что мировая политика не кино, и сценарий пишет не он, что роль его не главная, и никто ему в конце не обещает хеппи-энда. Ведь когда он попадет в учебники истории, то его опишут вовсе не героем, а "безумцем, уничтожившим страну". "Зеленский наделал столько катастрофических ошибок, что ему только и остается кривляться на политической арене, но вот ведущим игрокам крайне опасно эти кривляния замечать и на них реагировать", - подытожил Медведчук.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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донбасс, курская область, урал, владимир зеленский, виктор медведчук, вооруженные силы украины