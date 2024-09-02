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Маск пригрозил Бразилии попытками добиться ареста госактивов

Маск пригрозил Бразилии попытками добиться ареста госактивов - РИА Новости, 02.09.2024

Маск пригрозил Бразилии попытками добиться ареста госактивов

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал на своей странице в соцсети X новость об аресте властями США самолета президента Венесуэлы Николаса... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T20:51

2024-09-02T20:51

2024-09-02T23:58

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илон маск

николас мадуро

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал на своей странице в соцсети X новость об аресте властями США самолета президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пригрозив правительству Бразилии попытками добиваться ареста государственных активов. "Если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное имущество (соцсети. — Прим. ред.) X и (компании. — Прим. ред.) SpaceX, мы будем добиваться ответного ареста государственных активов. Надеюсь, (президенту Бразилии Луису Инасиу. — Прим. ред.) Луле (да Силве. — Прим. ред.) понравится летать коммерческими рейсами", — заявил он.Ранее в понедельник телеканал CNN сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду. Как уточнили в американском Минфине, основанием для этого стало нарушение законодательства Соединенных Штатов о санкциях и экспортном контроле. Теперь Вашингтон намерен добиваться конфискации воздушного судна.Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране. Причиной стал отказ ее владельца Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Кроме того, судья ранее по той же причине заморозил счета Starlink в Бразилии. Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink — две юридически разные фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.

https://ria.ru/20240901/braziliya-1969781085.html

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в мире, бразилия, сша, илон маск, николас мадуро, spacex