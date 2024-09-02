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В Луганской гимназии открылся первый космический класс - РИА Новости, 02.09.2024
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15:47 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/lugansk-1970014226.html
В Луганской гимназии открылся первый космический класс
В Луганской гимназии открылся первый космический класс - РИА Новости, 02.09.2024
В Луганской гимназии открылся первый космический класс
Первый космический класс открылся в Луганской лингвистической гимназии № 36 имени маршала Георгия Жукова при полной поддержке "Роскосмоса", рассказала... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:47
2024-09-02T15:47
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ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Первый космический класс открылся в Луганской лингвистической гимназии № 36 имени маршала Георгия Жукова при полной поддержке "Роскосмоса", рассказала журналистам директор гимназии Татьяна Рубанова. "Космический класс — это не только космонавты. Это и управление беспилотниками, и переводчики, которые помогают космонавтам реализовывать различные проекты. В будущем, я надеюсь, что дети выберут профессию в аэрокосмической отрасли, они будут действительно приносить пользу нашей стране", - рассказала Рубанова. Директор подчеркнула, что госкорпорация "Роскосмос" обеспечила класс всем необходимым оборудованием и полным методическим сопровождением. "По поручению президента России Владимира Путина и при содействии корпорации "Роскосмос" такой гениальный класс построен полностью с нуля. То есть здесь ремонт делался полностью: сбивались полы, сбивались стены. Этот класс — для всех детей с первого по 11 классы — всем сюда доступ открыт", - отметила директор. Занятия в космическом классе для шестиклассников открыл урок "Первые в космосе" от Героя России летчика-космонавта Юрия Усачева.
https://ria.ru/20240822/lugansk-1967840866.html
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космос - риа наука, россия, георгий жуков, владимир путин, юрий усачев (космонавт), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Георгий Жуков, Владимир Путин, Юрий Усачев (космонавт), Роскосмос
В Луганской гимназии открылся первый космический класс

В Луганской гимназии No 36 открылся первый космический класс от "Роскосмоса"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 сен - РИА Новости. Первый космический класс открылся в Луганской лингвистической гимназии № 36 имени маршала Георгия Жукова при полной поддержке "Роскосмоса", рассказала журналистам директор гимназии Татьяна Рубанова.
"Космический класс — это не только космонавты. Это и управление беспилотниками, и переводчики, которые помогают космонавтам реализовывать различные проекты. В будущем, я надеюсь, что дети выберут профессию в аэрокосмической отрасли, они будут действительно приносить пользу нашей стране", - рассказала Рубанова.
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Директор подчеркнула, что госкорпорация "Роскосмос" обеспечила класс всем необходимым оборудованием и полным методическим сопровождением.
"По поручению президента России Владимира Путина и при содействии корпорации "Роскосмос" такой гениальный класс построен полностью с нуля. То есть здесь ремонт делался полностью: сбивались полы, сбивались стены. Этот класс — для всех детей с первого по 11 классы — всем сюда доступ открыт", - отметила директор.
Занятия в космическом классе для шестиклассников открыл урок "Первые в космосе" от Героя России летчика-космонавта Юрия Усачева.
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