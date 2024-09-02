https://ria.ru/20240902/lipetsk-1970039078.html
Образовательный энергетический кластер открыли в Липецке
Образовательный энергетический кластер открыли в Липецке - РИА Новости, 02.09.2024
Образовательный энергетический кластер открыли в Липецке
На базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) в областной столице открылся образовательный кластер "Цифровизация энергетики" для... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:50
2024-09-02T16:50
2024-09-02T16:50
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 2 сен - РИА Новости. На базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) в областной столице открылся образовательный кластер "Цифровизация энергетики" для подготовки специалистов топливно-энергетической отрасли, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона отметил, что кластер - часть реализации федерального проекта "Профессионалитет", где будут готовить специалистов для развития топливно-энергетической отрасли, обладающих самыми современными знаниями и навыками. В связи с этим обучение в мастерских кластера максимально приближено к реальным рабочим условиям. Среди предприятий-партнеров – ведущие региональные и федеральные компании. "Сейчас задача государственной важности, которую нужно решать стратегически, анализируя социально-экономические перспективы региона -это подготовка высококлассных специалистов нужных профессий, и мы этому вопросу в Липецкой области уделяем самое серьезное внимание", - подчеркнул Артамонов. Он добавил, что в этом году диплом о получении специальности по программе "Профессионалитет" получили более 700 студентов Липецкой области. Сегодня действующие образовательные кластеры региона готовят специалистов в таких отраслях, как "Металлургия", "Цифровое машиностроение", "Здравоохранение", "Цифровизация и энергетика". По словам Артамонова, в 2025 году планируется открытие образовательно-производственного кластера "АгроХимБиоТех" в Елецком государственном университете имени Ивана Бунина на базе агропромышленного института. Его выпускниками станут техники, технологи, агрономы и механики сельскохозяйственного оборудования.
https://ria.ru/20240830/stroyka-1969512352.html
https://ria.ru/20240829/dopobrazovanie-1969282048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
ЛИПЕЦК, 2 сен - РИА Новости. На базе Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) в областной столице открылся образовательный кластер "Цифровизация энергетики" для подготовки специалистов топливно-энергетической отрасли, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона отметил, что кластер - часть реализации федерального проекта "Профессионалитет", где будут готовить специалистов для развития топливно-энергетической отрасли, обладающих самыми современными знаниями и навыками. В связи с этим обучение в мастерских кластера максимально приближено к реальным рабочим условиям. Среди предприятий-партнеров – ведущие региональные и федеральные компании.
"Сейчас задача государственной важности, которую нужно решать стратегически, анализируя социально-экономические перспективы региона -это подготовка высококлассных специалистов нужных профессий, и мы этому вопросу в Липецкой области
уделяем самое серьезное внимание", - подчеркнул Артамонов.
Он добавил, что в этом году диплом о получении специальности по программе "Профессионалитет" получили более 700 студентов Липецкой области. Сегодня действующие образовательные кластеры региона готовят специалистов в таких отраслях, как "Металлургия", "Цифровое машиностроение", "Здравоохранение", "Цифровизация и энергетика".
По словам Артамонова, в 2025 году планируется открытие образовательно-производственного кластера "АгроХимБиоТех" в Елецком государственном университете имени Ивана Бунина на базе агропромышленного института. Его выпускниками станут техники, технологи, агрономы и механики сельскохозяйственного оборудования.