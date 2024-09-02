https://ria.ru/20240902/lgov-1970047770.html
Власти курского Льгова работают в усиленном режиме
Власти курского Льгова работают в усиленном режиме - РИА Новости, 02.09.2024
Власти курского Льгова работают в усиленном режиме
Власти, правоохранительные органы и коммунальные службы города Льгова Курской области работают в усиленном режиме, сообщил глава города Алексей Клемешов, видео... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:05
2024-09-02T17:05
2024-09-02T17:14
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РЯЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. Власти, правоохранительные органы и коммунальные службы города Льгова Курской области работают в усиленном режиме, сообщил глава города Алексей Клемешов, видео обращения которого размещено в его Telegram-канале."Администрация города, правоохранительные органы и коммунальные службы все на местах работают в усиленном режиме. Хочу отдельно отметить работу волонтеров города", - сообщил Клемешов.Он подчеркнул, что в городе сохраняется напряженная, но контролируемая обстановка. Вооруженные силы России прикладывают все усилия для обеспечения безопасности в регионе.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240902/mi-28-1970024384.html
https://ria.ru/20240902/pomosch-1970026532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия
Власти курского Льгова работают в усиленном режиме
Власти и коммунальные службы курского Льгова работают в усиленном режиме
РЯЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости.
Власти, правоохранительные органы и коммунальные службы города Льгова Курской области работают в усиленном режиме, сообщил глава города Алексей Клемешов, видео обращения которого размещено в его Telegram-канале
.
"Администрация города, правоохранительные органы и коммунальные службы все на местах работают в усиленном режиме. Хочу отдельно отметить работу волонтеров города", - сообщил Клемешов.
Он подчеркнул, что в городе сохраняется напряженная, но контролируемая обстановка. Вооруженные силы России прикладывают все усилия для обеспечения безопасности в регионе.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.