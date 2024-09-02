https://ria.ru/20240902/lavrov-1969959297.html

Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением

Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением - РИА Новости, 02.09.2024

Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением, они его рассмешили. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:38

2024-09-02T12:38

2024-09-02T12:38

россия

сергей лавров

мгимо

общество

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением, они его рассмешили. "Я, например, смотрел изображения, которые из меня сделали, там даже где-то смешно", - сказал он, выступая перед студентами МГИМО. Говоря о проблемах, связанных с развитием искусственного интеллекта, министр отметил, что переговоры по этой теме начинаются в рамках комиссии по автономным смертоносным системам. Речь идет об использовании искусственного интеллекта в военных целях, уточнил он. "Есть общее понимание, что нужно что-то каким-то образом регулировать, но процесс только начался", - добавил Лавров. По его словам, должны быть выработаны специальные протоколы использования подобных технологий. "Я уверен, что будут выработаны какие-то протоколы, позволяющие, во-первых, не создавать угроз кому бы то ни было, а во-вторых, вести себя прилично", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20240419/lavrov-1940957195.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, мгимо, общество