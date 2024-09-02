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Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением - РИА Новости, 02.09.2024
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12:38 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/lavrov-1969959297.html
Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением
Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением - РИА Новости, 02.09.2024
Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением, они его рассмешили. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:38
2024-09-02T12:38
россия
сергей лавров
мгимо
общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением, они его рассмешили. "Я, например, смотрел изображения, которые из меня сделали, там даже где-то смешно", - сказал он, выступая перед студентами МГИМО. Говоря о проблемах, связанных с развитием искусственного интеллекта, министр отметил, что переговоры по этой теме начинаются в рамках комиссии по автономным смертоносным системам. Речь идет об использовании искусственного интеллекта в военных целях, уточнил он. "Есть общее понимание, что нужно что-то каким-то образом регулировать, но процесс только начался", - добавил Лавров. По его словам, должны быть выработаны специальные протоколы использования подобных технологий. "Я уверен, что будут выработаны какие-то протоколы, позволяющие, во-первых, не создавать угроз кому бы то ни было, а во-вторых, вести себя прилично", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20240419/lavrov-1940957195.html
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россия, сергей лавров, мгимо, общество
Россия, Сергей Лавров, МГИМО, Общество
Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением

Лавров рассказал, что его рассмешили дипфейки с его изображением

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что видел дипфейки со своим изображением, они его рассмешили.
"Я, например, смотрел изображения, которые из меня сделали, там даже где-то смешно", - сказал он, выступая перед студентами МГИМО.
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Говоря о проблемах, связанных с развитием искусственного интеллекта, министр отметил, что переговоры по этой теме начинаются в рамках комиссии по автономным смертоносным системам. Речь идет об использовании искусственного интеллекта в военных целях, уточнил он.
"Есть общее понимание, что нужно что-то каким-то образом регулировать, но процесс только начался", - добавил Лавров.
По его словам, должны быть выработаны специальные протоколы использования подобных технологий.
"Я уверен, что будут выработаны какие-то протоколы, позволяющие, во-первых, не создавать угроз кому бы то ни было, а во-вторых, вести себя прилично", - заключил Лавров.
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