https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969889394.html

Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области

Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024

Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области

Все страны НАТО причастны к атакам ВСУ в Курской области, предположил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T07:41

2024-09-02T07:41

2024-09-02T07:41

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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Все страны НАТО причастны к атакам ВСУ в Курской области, предположил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Можно предполагать, что практически все эти страны (НАТО - ред.) и участвуют во всех атаках киевского режима, и все эти бесчинства, которые и на оккупированной территории Российской Федерации, и еще пока на оккупированной территории в городах Украины творятся, я думаю, все это с попустительства Запада и по заказу их западных кураторов", - сказал Ганчев РИА Новости. Также он отметил, что видит каждый день из новостей, что практически все страны-участники НАТО сейчас ведут активные действия против России.

https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html

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россия, виталий ганчев, нато, в мире