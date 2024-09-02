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Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области
Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области
Все страны НАТО причастны к атакам ВСУ в Курской области, предположил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:41
2024-09-02T07:41
2024-09-02T07:41
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Все страны НАТО причастны к атакам ВСУ в Курской области, предположил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Можно предполагать, что практически все эти страны (НАТО - ред.) и участвуют во всех атаках киевского режима, и все эти бесчинства, которые и на оккупированной территории Российской Федерации, и еще пока на оккупированной территории в городах Украины творятся, я думаю, все это с попустительства Запада и по заказу их западных кураторов", - сказал Ганчев РИА Новости. Также он отметил, что видит каждый день из новостей, что практически все страны-участники НАТО сейчас ведут активные действия против России.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Виталий Ганчев, НАТО, В мире
Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области
Ганчев: к атакам ВСУ в Курской области причастны все страны НАТО