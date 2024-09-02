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Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969889394.html
Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области
Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области
Все страны НАТО причастны к атакам ВСУ в Курской области, предположил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T07:41
2024-09-02T07:41
специальная военная операция на украине
россия
виталий ганчев
нато
в мире
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Все страны НАТО причастны к атакам ВСУ в Курской области, предположил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Можно предполагать, что практически все эти страны (НАТО - ред.) и участвуют во всех атаках киевского режима, и все эти бесчинства, которые и на оккупированной территории Российской Федерации, и еще пока на оккупированной территории в городах Украины творятся, я думаю, все это с попустительства Запада и по заказу их западных кураторов", - сказал Ганчев РИА Новости. Также он отметил, что видит каждый день из новостей, что практически все страны-участники НАТО сейчас ведут активные действия против России.
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россия, виталий ганчев, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Виталий Ганчев, НАТО, В мире
Ганчев заявил о причастности всех стран НАТО к атакам ВСУ в Курской области

Ганчев: к атакам ВСУ в Курской области причастны все страны НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Все страны НАТО причастны к атакам ВСУ в Курской области, предположил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Можно предполагать, что практически все эти страны (НАТО - ред.) и участвуют во всех атаках киевского режима, и все эти бесчинства, которые и на оккупированной территории Российской Федерации, и еще пока на оккупированной территории в городах Украины творятся, я думаю, все это с попустительства Запада и по заказу их западных кураторов", - сказал Ганчев РИА Новости.
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области
05:25
Также он отметил, что видит каждый день из новостей, что практически все страны-участники НАТО сейчас ведут активные действия против России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВиталий ГанчевНАТОВ мире
 
 
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