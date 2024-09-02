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ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 02.09.2024 (обновлено: 08:27 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области
Боевики ВСУ хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала военным следователям СК местная жительница, РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:25
2024-09-02T08:27
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
украина
курская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала военным следователям СК местная жительница, кадры допроса свидетеля есть в распоряжении РИА Новости.&quot;Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР … Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину&quot;, — рассказала она.По словам свидетельницы, украинские боевики не объясняли людям, среди которых были пострадавшие при атаке ВСУ, каким образом они смогут вернуться в Россию."Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненных военных", — добавила женщина. По ее словам, после этого украинские боевики посадили гражданских в какую-то "расстрелянную машину", после чего они смогли уехать и эвакуироваться.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240901/pravitelstvo-1969829059.html
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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Курская область
ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области

Жительница Курской области: ВСУ хотели похитить россиян и увезти на Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала военным следователям СК местная жительница, кадры допроса свидетеля есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР … Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину", — рассказала она.

По словам свидетельницы, украинские боевики не объясняли людям, среди которых были пострадавшие при атаке ВСУ, каким образом они смогут вернуться в Россию.
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"Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненных военных", — добавила женщина.
По ее словам, после этого украинские боевики посадили гражданских в какую-то "расстрелянную машину", после чего они смогли уехать и эвакуироваться.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаКурская область
 
 
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