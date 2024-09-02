https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html

ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области

ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области - РИА Новости, 02.09.2024

ВСУ собирались похитить и увезти на Украину жителей Курской области

Боевики ВСУ хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала военным следователям СК местная жительница, РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T05:25

2024-09-02T05:25

2024-09-02T08:27

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

россия

украина

курская область

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала военным следователям СК местная жительница, кадры допроса свидетеля есть в распоряжении РИА Новости."Сначала они хотели нас отправить на Украину. Думаю, если мы туда попадем, то точно уже ничего хорошего не будет, и в живых мы явно не останемся. Они уже подогнали какую-то там военную технику, по их словам, БТР … Чтобы погрузить нас и отвезти на Украину", — рассказала она.По словам свидетельницы, украинские боевики не объясняли людям, среди которых были пострадавшие при атаке ВСУ, каким образом они смогут вернуться в Россию."Но что-то там у них поменялось, что-то там им по рации говорили, они были взволнованы, чем-то они были напуганы, расстроены, что-то их беспокоило. И они стали грузить туда своих раненных военных", — добавила женщина. По ее словам, после этого украинские боевики посадили гражданских в какую-то "расстрелянную машину", после чего они смогли уехать и эвакуироваться.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240901/pravitelstvo-1969829059.html

https://ria.ru/20240901/devis-1969819485.html

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владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, украина, курская область