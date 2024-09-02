https://ria.ru/20240902/kitaj-1970065975.html

Глава администрации Тайваня назвал причину претензии Китая на остров

Глава администрации Тайваня назвал причину претензии Китая на остров - РИА Новости, 02.09.2024

Глава администрации Тайваня назвал причину претензии Китая на остров

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ высказал мнение, что проблема Тайваня для Пекина якобы не связана с территориальной целостностью, иначе, по его мнению, в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:09

2024-09-02T18:09

2024-09-02T18:09

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нэнси пелоси

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава администрации Тайваня Лай Циндэ высказал мнение, что проблема Тайваня для Пекина якобы не связана с территориальной целостностью, иначе, по его мнению, в таком случае Китаю следовало бы вернуть земли, переданные Российской империи в рамках Айгунского договора в XIX веке. "Китай хочет атаковать и аннексировать Тайвань не потому что какой-то определенный человек или определенная партия на Тайване что-то сказали или сделали. И также не ради территориальной целостности. Если это ради территориальной целостности, то почему бы не забрать назад земли, которые Российская империя в XIX веке... (присоединила к своей территории - ред.) по Айгунскому договору?" - сказал Лай Циндэ в интервью местному кабельному телевидению ERATV. По словам главы администрации Тайваня, тот факт, что Китай не требует от России земель, переданных ей во времена династии Цин, говорит о том, что КНР хочет вторгнуться на Тайвань не по причине территориальной целостности. "Какова же цель вторжения на Тайвань? Они хотят изменить глобальный порядок, основанный на правилах, установить свою гегемонию в западной части Тихого океана и на международной арене", - предположил Лай Циндэ. Согласно Айгунскому договору, подписанному в 1858 году, была юридически установлена принадлежность России левого берега реки Амур от реки Аргуни до устья, правый берег реки Амур до реки Уссури закреплялся за Китаем. Многие китайские историки считают этот договор неравноправным, аргументируя тем, он был навязан Россией в свете ее экономического и военного превосходства над Китаем. Аналогичный договор династия Цин в 1895 году подписала с Японией после поражения в японо-китайской войне. Согласно договору Тайвань был передан Японии. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20240504/tayvan-1943734486.html

https://ria.ru/20240318/kitay-1933934076.html

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в мире, тайвань, китай, россия, нэнси пелоси