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В Кирове автобус протаранил десять автомобилей и врезался в дерево - РИА Новости, 02.09.2024
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14:23 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/kirov-1969984822.html
В Кирове автобус протаранил десять автомобилей и врезался в дерево
В Кирове автобус протаранил десять автомобилей и врезался в дерево - РИА Новости, 02.09.2024
В Кирове автобус протаранил десять автомобилей и врезался в дерево
Автобус с пассажирами в Кирове протаранил 10 автомобилей и врезался в дерево, пострадали 3 человека, сообщила областная Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:23
2024-09-02T14:23
происшествия
авто
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Автобус с пассажирами в Кирове протаранил 10 автомобилей и врезался в дерево, пострадали 3 человека, сообщила областная Госавтоинспекция. ДТП произошло в понедельник в 11.30 на улице Павла Корчагина. "Водитель автобуса ЛиАЗ совершил наезд на десять припаркованых автомобилей с последующим наездом на дерево. В результате происшествия получили травмы водитель и 2 пассажира автобуса ЛиАЗ", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины произошедшего.
https://ria.ru/20240901/dtp-1969858425.html
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происшествия, авто, киров
Происшествия, Авто, Киров
В Кирове автобус протаранил десять автомобилей и врезался в дерево

В Кирове автобус с пассажирами врезался в дерево, пострадали три человека

© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом
ДТП с рейсовым автобусом - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : МЧС России
ДТП с рейсовым автобусом . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Автобус с пассажирами в Кирове протаранил 10 автомобилей и врезался в дерево, пострадали 3 человека, сообщила областная Госавтоинспекция.
ДТП произошло в понедельник в 11.30 на улице Павла Корчагина.
"Водитель автобуса ЛиАЗ совершил наезд на десять припаркованых автомобилей с последующим наездом на дерево. В результате происшествия получили травмы водитель и 2 пассажира автобуса ЛиАЗ", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины произошедшего.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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ПроисшествияАвтоКиров
 
 
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