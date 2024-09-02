https://ria.ru/20240902/khimki-1970057754.html

Центр цифрового образования детей "IT-куб" открыли в Химках

Центр цифрового образования детей "IT-куб" открыли в Химках - РИА Новости, 02.09.2024

Центр цифрового образования детей "IT-куб" открыли в Химках

В Химках на базе школы "Лидер" открыли общегородской инновационный центр цифрового образования детей "IT-куб", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:40

2024-09-02T17:40

2024-09-02T17:40

химки (городской округ в московской области)

школа

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Химках на базе школы "Лидер" открыли общегородской инновационный центр цифрового образования детей "IT-куб", сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Юные химчане смогут бесплатно получить знания и навыки в сфере информационных технологий. Помещения третьего этажа школы переоснастили под образовательное пространство. В новом центре оборудовали шесть лабораторий, проектную и лекционную аудитории, а также сделали шахматную зону. В лабораториях школьники научатся создавать мобильные приложения для смартфонов, приложения виртуальной и дополненной реальности, программировать роботов, работать с большими данными и многое другое. "Перед новым учебным годом мы очень постарались подготовить пространство для будущих специалистов в IT-сфере. Я желаю, чтобы у каждого получилось освоить новые знания и создать уникальные проекты", – отметила директор школы "Лидер" Юлия Болотова. Обучение в "IT-кубах" проходит бесплатно. Площадка рассчитана на 400 воспитанников. В центрах могут заниматься не только учащиеся заведения, на базе которого создан технопарк, но и дети из других школ и гимназий, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья. Записаться на занятия можно, обратившись в учебное заведение либо через портал Госуслуги.

https://ria.ru/20240830/khimki-1969469020.html

https://ria.ru/20240829/khimki-1969253225.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), школа