https://ria.ru/20240902/khersonskaya-1969891884.html

В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 02.09.2024

В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении объекта... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:19

2024-09-02T08:19

2024-09-02T08:19

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин сообщил, что после взрывов в минувшие сутки поврежден "объект критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240120/kherson-1922476578.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины