https://ria.ru/20240902/khersonskaya-1969891884.html
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 02.09.2024
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении объекта... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:19
2024-09-02T08:19
2024-09-02T08:19
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин сообщил, что после взрывов в минувшие сутки поврежден "объект критической инфраструктуры" в регионе. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240120/kherson-1922476578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры