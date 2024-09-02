https://ria.ru/20240902/kharkov-1969883131.html
СМИ сообщают о взрывах в Харькове
СМИ сообщают о взрывах в Харькове - РИА Новости, 02.09.2024
СМИ сообщают о взрывах в Харькове
Взрывы прозвучали в Харькове в третий раз за четыре часа на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T05:47
2024-09-02T05:47
2024-09-02T05:47
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харьков
харьковская область
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове в третий раз за четыре часа на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее издание два раза сообщало о взрывах в Харькове с 00.58 мск. "Сообщают о взрывах в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240902/kiev-1969881956.html
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харьков, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщают о взрывах в Харькове
"Зеркало недели": в Харькове прогремели взрывы