В Кении усилили контроль въезда в страну из-за оспы обезьян
Capital FM: аэропорт Кении усилил надзор из-за распространения оспы обезьян
Международный аэропорт в Найробе, Кения . Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Столичный аэропорт Кении имени Джомо Кениаты усилил надзор на пропускных пунктах на фоне распространения в стране оспы обезьян, сообщает местная радиостанция Capital FM.
Отмечается, что на данный момент в Кении зарегистрированы четыре подтвержденных случая оспы обезьян.
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"В международном аэропорту имени Джомо Кениаты усилен надзор с целью сдерживания распространения оспы обезьян на фоне опасений по поводу всплеска заболеваемости на пограничных пунктах", - говорится в сообщении радио.
По данным министерства здравоохранения, на которые ссылается радиостанция, все пункты въезда в страну были укомплектованы персоналом и оснащены всем необходимым для проверки любых симптомов, которые могут проявиться у иностранцев или жителей Кении при въезде в страну.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение использовать новый термин mpox вместо monkeypox для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.