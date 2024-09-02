https://ria.ru/20240902/kenija-1970083712.html

В Кении усилили контроль въезда в страну из-за оспы обезьян

В Кении усилили контроль въезда в страну из-за оспы обезьян - РИА Новости, 02.09.2024

В Кении усилили контроль въезда в страну из-за оспы обезьян

Столичный аэропорт Кении имени Джомо Кениаты усилил надзор на пропускных пунктах на фоне распространения в стране оспы обезьян, сообщает местная радиостанция... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:49

2024-09-02T19:49

2024-09-02T19:49

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Столичный аэропорт Кении имени Джомо Кениаты усилил надзор на пропускных пунктах на фоне распространения в стране оспы обезьян, сообщает местная радиостанция Capital FM. Отмечается, что на данный момент в Кении зарегистрированы четыре подтвержденных случая оспы обезьян. "В международном аэропорту имени Джомо Кениаты усилен надзор с целью сдерживания распространения оспы обезьян на фоне опасений по поводу всплеска заболеваемости на пограничных пунктах", - говорится в сообщении радио. По данным министерства здравоохранения, на которые ссылается радиостанция, все пункты въезда в страну были укомплектованы персоналом и оснащены всем необходимым для проверки любых симптомов, которые могут проявиться у иностранцев или жителей Кении при въезде в страну. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение использовать новый термин mpox вместо monkeypox для обозначения оспы обезьян из-за расистских и дискриминационных замечаний.

https://ria.ru/20240814/voz-1966274167.html

https://ria.ru/20240826/ospa-1968566295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, кения, воз