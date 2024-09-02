https://ria.ru/20240902/katastrofa-1969876492.html

"Поставит на грань выживания". В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны

"Поставит на грань выживания". В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны - РИА Новости, 02.09.2024

"Поставит на грань выживания". В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны

Тяжелые поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии создают серьезную угрозу для коалиционного правительства Олафа Шольца, пишет... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T03:43

2024-09-02T03:43

2024-09-02T03:45

в мире

тюрингия

саксония

германия

олаф шольц

сара вагенкнехт

левая (партия)

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тяжелые поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии создают серьезную угрозу для коалиционного правительства Олафа Шольца, пишет немецкий журнал Focus."Выборы в Саксонии и Тюрингии нанесли тяжелый удар по коалиционному правительству в Берлине. <...> Либералы, и без того слабейшая часть коалиции Олафа Шольца, потерпели катастрофу", — говорится в статье.В издании отметили, что неутешительные для Берлина результаты стали закономерным результатом невнимания элит к проблемам, которые волнуют простых немцев на востоке страны, включая вмешательство Германия в конфликт на Украине.Авторы материала предупредили, что правительству придется считаться с антиэлитарными силами — "Альтернативой для Германии", "Союзом Сары Вагенкнехт" и "Левой партией"."Перспектива столкнуться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах чуть более чем через год, вероятно, поставит действующее правительство на грань выживания", — заключили в издании.В воскресенье в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ заняла вторую строчку. Недавно основанная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", в свою очередь, показала третий результат в обеих землях.

https://ria.ru/20240901/ft-1969860909.html

https://ria.ru/20240901/germaniya-1969836415.html

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в мире, тюрингия, саксония, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, левая (партия), альтернатива для германии (партия)