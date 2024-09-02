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"Поставит на грань выживания". В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны
"Поставит на грань выживания". В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны - РИА Новости, 02.09.2024
"Поставит на грань выживания". В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны
Тяжелые поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии создают серьезную угрозу для коалиционного правительства Олафа Шольца, пишет... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T03:43
2024-09-02T03:43
2024-09-02T03:45
в мире
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саксония
германия
олаф шольц
сара вагенкнехт
левая (партия)
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Тяжелые поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии создают серьезную угрозу для коалиционного правительства Олафа Шольца, пишет немецкий журнал Focus."Выборы в Саксонии и Тюрингии нанесли тяжелый удар по коалиционному правительству в Берлине. <...> Либералы, и без того слабейшая часть коалиции Олафа Шольца, потерпели катастрофу", — говорится в статье.В издании отметили, что неутешительные для Берлина результаты стали закономерным результатом невнимания элит к проблемам, которые волнуют простых немцев на востоке страны, включая вмешательство Германия в конфликт на Украине.Авторы материала предупредили, что правительству придется считаться с антиэлитарными силами — "Альтернативой для Германии", "Союзом Сары Вагенкнехт" и "Левой партией"."Перспектива столкнуться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах чуть более чем через год, вероятно, поставит действующее правительство на грань выживания", — заключили в издании.В воскресенье в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ заняла вторую строчку. Недавно основанная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", в свою очередь, показала третий результат в обеих землях.
https://ria.ru/20240901/ft-1969860909.html
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в мире, тюрингия, саксония, германия, олаф шольц, сара вагенкнехт, левая (партия), альтернатива для германии (партия)
В мире, Тюрингия, Саксония, Германия, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, Левая (партия), Альтернатива для Германии (партия)
"Поставит на грань выживания". В ФРГ заявили о катастрофе на востоке страны
Focus: неудачи на местных выборах на востоке ФРГ ударили по коалиции Шольца
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Тяжелые поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии создают серьезную угрозу для коалиционного правительства Олафа Шольца, пишет немецкий журнал Focus
.
"Выборы в Саксонии и Тюрингии нанесли тяжелый удар по коалиционному правительству в Берлине. <...> Либералы, и без того слабейшая часть коалиции Олафа Шольца, потерпели катастрофу", — говорится в статье.
В издании отметили, что неутешительные для Берлина результаты стали закономерным результатом невнимания элит к проблемам, которые волнуют простых немцев на востоке страны, включая вмешательство Германия в конфликт на Украине.
Авторы материала предупредили, что правительству придется считаться с антиэлитарными силами — "Альтернативой для Германии", "Союзом Сары Вагенкнехт" и "Левой партией".
"Перспектива столкнуться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах чуть более чем через год, вероятно, поставит действующее правительство на грань выживания", — заключили в издании.
В воскресенье в Германии прошли выборы в парламенты федеральных земель Тюрингия и Саксония. Первое место в Тюрингии заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), впервые в своей истории победившая на региональных выборах. В Саксонии АдГ заняла вторую строчку. Недавно основанная левая партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость", в свою очередь, показала третий результат в обеих землях.