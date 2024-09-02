https://ria.ru/20240902/japonija-1970048472.html

Япония может самостоятельно производить ядерное оружие, заявил Патрушев

Япония может самостоятельно производить ядерное оружие, заявил Патрушев - РИА Новости, 02.09.2024

Япония может самостоятельно производить ядерное оружие, заявил Патрушев

Япония сейчас может самостоятельно производить ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты, заявил помощник президента России, председатель... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:07

2024-09-02T17:07

2024-09-02T17:07

япония

россия

токио

николай патрушев

фукусима-1

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Япония сейчас может самостоятельно производить ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В интервью "Российской газете" Патрушев рассказал о наращивании мощи японских вооруженных сил. "Более того, Япония в настоящее время обладает возможностями самостоятельно изготавливать любые системы вооружения, в том числе может производить ядерное оружие и баллистические межконтинентальные ракеты", - сказал Патрушев. После аварии на японской АЭС "Фукусима-1", произошедшей в 2011 году, сообщалось со ссылкой на открыто опубликованные результаты исследований ученых, что на поверхности радиоактивных частиц, попавших в атмосферу, обнаружился изотоп торий-232. Особенности полученных тогда данных позволили сделать обоснованные доказательные выводы о незаявленной деятельности Токио по наработке на "Фукусиме-1" оружейного изотопа урана-233 из тория-232, несмотря на официально безъядерный статус Японии.

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

япония

россия

токио

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япония, россия, токио, николай патрушев, фукусима-1