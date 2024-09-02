https://ria.ru/20240902/jakutija-1969942547.html

Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание

Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание - РИА Новости, 02.09.2024

Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание

Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание, за пять лет по нацпроекту "Образование" в регионе введены в строй 38 новых школ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:56

2024-09-02T11:56

2024-09-02T11:56

республика саха (якутия)

айсен николаев

строительство

школы

нацпроекты

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ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание, за пять лет по нацпроекту "Образование" в регионе введены в строй 38 новых школ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Национальный проект "Образование", инициированный главой государства Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году. За это время в Якутии в рамках него построено 38 новых школ", - говорится в сообщении. Новую двухэтажную школу общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров на 275 учащихся открыли в понедельник в Мукучунском наслеге Кобяйского района. На торжественной линейке школьников и педагогов поздравил глава Якутии Айсен Николаев. В здание переедут средняя школа и гимназия села Сайылык, которые ранее располагались в старых деревянных зданиях, признанных аварийными. Также здесь разместится детский дом творчества. По техническому оснащению школа входит в число самых передовых школ республики. "Мукучунская школа - одна из старинных школ республики. У нее очень богатая история. В советские времена сюда, в глубинку, приехали работать молодые учителя со всей нашей многонациональной страны... Школьники показывают успехи в учебе и спорте. Я уверен, что с появлением такого замечательного объекта их результаты будут радовать нас еще больше", - сказал Николаев. Отмечается, что объект начали строить еще в 2016 году, но вскоре стройка была приостановлена. Она возобновилась в 2021 году в рамках президентского национального проекта "Образование". Школа носит имя выдающегося педагога Ивана Егоровича Левина, который сыграл большую роль в развитии школы. В ней обучаются 180 детей, 15 из них – первоклассники. "Образовательное учреждение имеет агропрофилированное направление и является членом Ассоциации "Агрошколы России". В последние годы, несмотря на отсутствие хороших условий, школа не раз становилась обладателем республиканских грантов, в том числе гранта главы Якутии в 2022 году. У школы - статус республиканской инновационной площадки. Здесь работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", открыты кабинет цифровой образовательной среды, школьный бизнес-инкубатор. Это дает свои результаты: в прошлом учебном году 24 ученика закончили год на отлично, четверо выпускников удостоены золотых и серебряных медалей за отличную учебу", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240719/premiya-1960654976.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, строительство, школы, нацпроекты