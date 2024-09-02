Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 2 сен - РИА Новости. Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание, за пять лет по нацпроекту "Образование" в регионе введены в строй 38 новых школ, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Национальный проект "Образование", инициированный главой государства Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году. За это время в Якутии в рамках него построено 38 новых школ", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание
Новую двухэтажную школу общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров на 275 учащихся открыли в понедельник в Мукучунском наслеге Кобяйского района. На торжественной линейке школьников и педагогов поздравил глава Якутии Айсен Николаев.
В здание переедут средняя школа и гимназия села Сайылык, которые ранее располагались в старых деревянных зданиях, признанных аварийными. Также здесь разместится детский дом творчества. По техническому оснащению школа входит в число самых передовых школ республики.
"Мукучунская школа - одна из старинных школ республики. У нее очень богатая история. В советские времена сюда, в глубинку, приехали работать молодые учителя со всей нашей многонациональной страны... Школьники показывают успехи в учебе и спорте. Я уверен, что с появлением такого замечательного объекта их результаты будут радовать нас еще больше", - сказал Николаев.
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Одна из старинных школ Якутии переехала в новое здание
Отмечается, что объект начали строить еще в 2016 году, но вскоре стройка была приостановлена. Она возобновилась в 2021 году в рамках президентского национального проекта "Образование". Школа носит имя выдающегося педагога Ивана Егоровича Левина, который сыграл большую роль в развитии школы. В ней обучаются 180 детей, 15 из них – первоклассники.
"Образовательное учреждение имеет агропрофилированное направление и является членом Ассоциации "Агрошколы России". В последние годы, несмотря на отсутствие хороших условий, школа не раз становилась обладателем республиканских грантов, в том числе гранта главы Якутии в 2022 году. У школы - статус республиканской инновационной площадки. Здесь работает Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", открыты кабинет цифровой образовательной среды, школьный бизнес-инкубатор. Это дает свои результаты: в прошлом учебном году 24 ученика закончили год на отлично, четверо выпускников удостоены золотых и серебряных медалей за отличную учебу", - добавили в пресс-службе.