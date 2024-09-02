https://ria.ru/20240902/investproekty-1970024111.html
Компания Китая намерена реализовать инвестпроекты в Тюменской области
Компания Китая намерена реализовать инвестпроекты в Тюменской области - РИА Новости, 02.09.2024
Компания Китая намерена реализовать инвестпроекты в Тюменской области
Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:11
2024-09-02T16:11
2024-09-02T16:11
тюменская область
тюменская область
китай
искусственный интеллект (ии)
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ТЮМЕНЬ, 2 сен – РИА Новости. Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным агентством российского региона соглашение о сотрудничестве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали Инвестиционное агентство Тюменской области и китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси". Подписи под документом поставили генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов и председатель правления компании Ван Ихун. Во время встречи они обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов", - указано в сообщении. Руководитель инвестагенства назвал событие новым этапом в отношениях, открывающим перед сторонами широкие перспективы и возможности для дальнейшего развития. "В первую очередь, это укрепление экономических связей и привлечение инвестиций в ключевые отрасли", - подчеркнул Пуртов. "Тайхэ Шэньси" - национальное высокотехнологичное предприятие Китая. Компания имеет пять основных производственных систем: бурение, буровые инструменты, геологоразведка, новые материалы и искусственный интеллект.
https://ria.ru/20240831/tyumen-1969688271.html
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, китай, искусственный интеллект (ии)
Тюменская область, Тюменская область, Китай, Искусственный интеллект (ИИ)
ТЮМЕНЬ, 2 сен – РИА Новости. Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным агентством российского региона соглашение о сотрудничестве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали Инвестиционное агентство Тюменской области и китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси". Подписи под документом поставили генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов и председатель правления компании Ван Ихун. Во время встречи они обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов", - указано в сообщении.
Руководитель инвестагенства назвал событие новым этапом в отношениях, открывающим перед сторонами широкие перспективы и возможности для дальнейшего развития. "В первую очередь, это укрепление экономических связей и привлечение инвестиций в ключевые отрасли", - подчеркнул Пуртов.
"Тайхэ Шэньси" - национальное высокотехнологичное предприятие Китая. Компания имеет пять основных производственных систем: бурение, буровые инструменты, геологоразведка, новые материалы и искусственный интеллект
.