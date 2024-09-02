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Компания Китая намерена реализовать инвестпроекты в Тюменской области - РИА Новости, 02.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:11 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/investproekty-1970024111.html
Компания Китая намерена реализовать инвестпроекты в Тюменской области
Компания Китая намерена реализовать инвестпроекты в Тюменской области - РИА Новости, 02.09.2024
Компания Китая намерена реализовать инвестпроекты в Тюменской области
Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:11
2024-09-02T16:11
тюменская область
тюменская область
китай
искусственный интеллект (ии)
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ТЮМЕНЬ, 2 сен – РИА Новости. Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным агентством российского региона соглашение о сотрудничестве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали Инвестиционное агентство Тюменской области и китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси". Подписи под документом поставили генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов и председатель правления компании Ван Ихун. Во время встречи они обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов", - указано в сообщении. Руководитель инвестагенства назвал событие новым этапом в отношениях, открывающим перед сторонами широкие перспективы и возможности для дальнейшего развития. "В первую очередь, это укрепление экономических связей и привлечение инвестиций в ключевые отрасли", - подчеркнул Пуртов. "Тайхэ Шэньси" - национальное высокотехнологичное предприятие Китая. Компания имеет пять основных производственных систем: бурение, буровые инструменты, геологоразведка, новые материалы и искусственный интеллект.
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тюменская область, китай, искусственный интеллект (ии)
Тюменская область, Тюменская область, Китай, Искусственный интеллект (ИИ)

Компания Китая намерена реализовать инвестпроекты в Тюменской области

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramПодписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Инвестиционным агентством Тюменской области и китайской компанией "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси"
Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Инвестиционным агентством Тюменской области и китайской компанией Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
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ТЮМЕНЬ, 2 сен – РИА Новости. Китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси" планирует реализовать инвестиционные проекты в Тюменской области и подписала с Инвестиционным агентством российского региона соглашение о сотрудничестве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали Инвестиционное агентство Тюменской области и китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси". Подписи под документом поставили генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов и председатель правления компании Ван Ихун. Во время встречи они обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов", - указано в сообщении.
Руководитель инвестагенства назвал событие новым этапом в отношениях, открывающим перед сторонами широкие перспективы и возможности для дальнейшего развития. "В первую очередь, это укрепление экономических связей и привлечение инвестиций в ключевые отрасли", - подчеркнул Пуртов.
"Тайхэ Шэньси" - национальное высокотехнологичное предприятие Китая. Компания имеет пять основных производственных систем: бурение, буровые инструменты, геологоразведка, новые материалы и искусственный интеллект.
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Тюменская областьТюменская областьКитайИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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