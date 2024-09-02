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Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор" - РИА Новости, 02.09.2024
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04:02 02.09.2024 (обновлено: 06:32 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/intervyu-1969876948.html
Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор"
Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор" - РИА Новости, 02.09.2024
Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор"
Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором рассказал, что стало... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:02
2024-09-02T06:32
монголия
владимир путин
россия
украина
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РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором рассказал, что стало главной причиной нынешней трагедии на Украине, раскритиковал создаваемые на Западе препоны в отношении российских журналистов и спортсменов, а также оценил развитие отношений с Улан-Батором.Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
https://ria.ru/20240902/smi-1969882827.html
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монголия, владимир путин, россия, украина
Монголия, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин в преддверии визита в Монголию дал интервью газете "Оноодор"

Путин в преддверии визита в Монголию дал письменное интервью газете "Оноодор"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор", в котором рассказал, что стало главной причиной нынешней трагедии на Украине, раскритиковал создаваемые на Западе препоны в отношении российских журналистов и спортсменов, а также оценил развитие отношений с Улан-Батором.

Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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