https://ria.ru/20240902/harkov-1970011359.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы раздаются в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:37

2024-09-02T15:37

2024-09-02T15:37

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Взрывы в Харькове", - написал он в своем Telegram-канале. В Харьковской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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