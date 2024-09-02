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Гранты по конкурсу "Агростартап" получили еще 11 подмосковных фермеров
Гранты по конкурсу "Агростартап" получили еще 11 подмосковных фермеров - РИА Новости, 02.09.2024
Гранты по конкурсу "Агростартап" получили еще 11 подмосковных фермеров
В Подмосковье подведены итоги конкурса на создание и развитие фермерских хозяйств "Агростартап". Всего 11 фермеров стали победителями и получили гранты на сумму РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:41
2024-09-02T18:41
2024-09-02T18:41
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Подмосковье подведены итоги конкурса на создание и развитие фермерских хозяйств "Агростартап". Всего 11 фермеров стали победителями и получили гранты на сумму свыше 46 миллионов рублей. Об этом сообщил 360.ru.Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных рассказал, что проекты, вошедшие в число выигравших, ориентированы на культивирование ягод и овощей, пчеловодство, аквакультуру и разведение мелкого рогатого скота."Использовать средства можно на приобретение земельных участков, техники или оборудования, сельскохозяйственных животных и производственных помещений", – отметил министр.Поддержку получили фермерские хозяйства из таких населенных пунктов, как Клин, Коломна, Егорьевск, Можайск, Чехов, Шаховская и Наро-Фоминск.В министерстве сельского хозяйства Подмосковья отметили, что основными условиями для получения гранта вложение не менее 10% собственных средств и создание новых рабочих мест в течение пяти лет после конкурса.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости
. В Подмосковье подведены итоги конкурса на создание и развитие фермерских хозяйств "Агростартап". Всего 11 фермеров стали победителями и получили гранты на сумму свыше 46 миллионов рублей. Об этом сообщил 360.ru
.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных рассказал, что проекты, вошедшие в число выигравших, ориентированы на культивирование ягод и овощей, пчеловодство, аквакультуру и разведение мелкого рогатого скота.
«
"Использовать средства можно на приобретение земельных участков, техники или оборудования, сельскохозяйственных животных и производственных помещений", – отметил министр.
Поддержку получили фермерские хозяйства из таких населенных пунктов, как Клин, Коломна, Егорьевск, Можайск, Чехов, Шаховская и Наро-Фоминск.
В министерстве сельского хозяйства Подмосковья отметили, что основными условиями для получения гранта вложение не менее 10% собственных средств и создание новых рабочих мест в течение пяти лет после конкурса.