https://ria.ru/20240902/granty-1970071316.html

Гранты по конкурсу "Агростартап" получили еще 11 подмосковных фермеров

Гранты по конкурсу "Агростартап" получили еще 11 подмосковных фермеров - РИА Новости, 02.09.2024

Гранты по конкурсу "Агростартап" получили еще 11 подмосковных фермеров

В Подмосковье подведены итоги конкурса на создание и развитие фермерских хозяйств "Агростартап". Всего 11 фермеров стали победителями и получили гранты на сумму РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:41

2024-09-02T18:41

2024-09-02T18:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Подмосковье подведены итоги конкурса на создание и развитие фермерских хозяйств "Агростартап". Всего 11 фермеров стали победителями и получили гранты на сумму свыше 46 миллионов рублей. Об этом сообщил 360.ru.Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных рассказал, что проекты, вошедшие в число выигравших, ориентированы на культивирование ягод и овощей, пчеловодство, аквакультуру и разведение мелкого рогатого скота."Использовать средства можно на приобретение земельных участков, техники или оборудования, сельскохозяйственных животных и производственных помещений", – отметил министр.Поддержку получили фермерские хозяйства из таких населенных пунктов, как Клин, Коломна, Егорьевск, Можайск, Чехов, Шаховская и Наро-Фоминск.В министерстве сельского хозяйства Подмосковья отметили, что основными условиями для получения гранта вложение не менее 10% собственных средств и создание новых рабочих мест в течение пяти лет после конкурса.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)