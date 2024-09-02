https://ria.ru/20240902/gosduma-1970054281.html

В Госдуме обсудят некорректную работу банковской системы в Курской области

В Госдуме обсудят некорректную работу банковской системы в Курской области - РИА Новости, 02.09.2024

В Госдуме обсудят некорректную работу банковской системы в Курской области

В Госдуме обсудят вопрос некорректной работы банковской системы, которая отображает задолженности по кредитам, ипотекам курян, заявила РИА Новости первый... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:26

2024-09-02T17:26

2024-09-02T17:26

сунженский район

курск

курская область

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В Госдуме обсудят вопрос некорректной работы банковской системы, которая отображает задолженности по кредитам, ипотекам курян, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Я планирую в Госдуме во время пленарной сессии с профильным комитетом этот вопрос обсудить совместно с Центробанком и банками России", - сообщила Лантратова. По ее словам, у людей, которые жили, например, в Сунженском районе, были взяты кредиты и ипотеки, и банки реструктуризировали их, однако, банковская система некорректно отображает систему задолженностей, и граждане видят, что им идут пени. "Конечно, это негативно влияет на их кредитную историю. Люди за это переживают", - отметила депутат. Также Лантратова добавила, что появилось огромное количество мошенников, которые приходят к жителям Курска и Курской области и говорят, что они могут получить сертификацию за жилье без очереди. "Здесь нужно понимать, что люди получают сейчас единоразовые выплаты 10 тысяч рублей, потом 15 тысяч рублей. И когда к ним эти деньги приходят, то мошенники очень быстро на людей выходят, предлагают им свои услуги и обманывают людей", - рассказала парламентарий. Депутат добавила, что не стоит верить мошенникам, а выдача сертификатов и выплат будет централизована.

https://ria.ru/20240811/zhiteli-1965515011.html

https://ria.ru/20240811/nalogi-1965557300.html

сунженский район

курск

курская область

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сунженский район, курск, курская область, яна лантратова, госдума рф