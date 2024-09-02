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В Госдуме попросили ускорить разработку актов для выплат мобилизованным - РИА Новости, 02.09.2024
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17:02 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/gosduma-1970046590.html
В Госдуме попросили ускорить разработку актов для выплат мобилизованным
В Госдуме попросили ускорить разработку актов для выплат мобилизованным - РИА Новости, 02.09.2024
В Госдуме попросили ускорить разработку актов для выплат мобилизованным
Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить разработку нормативных правовых РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:02
2024-09-02T17:02
общество
россия
михаил мишустин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить разработку нормативных правовых актов правительства РФ для получения компенсационных выплат мобилизованным гражданам в период СВО, которые являются пенсионерами по линии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). По словам депутата, в его адрес поступила информация о том, что мобилизованные граждане, являющиеся пенсионерами по линии ФСИН России, не получают компенсационную выплату в связи с отсутствием необходимых подзаконных нормативных правовых актов. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать указание ускорить разработку нормативных правовых актов правительства России во исполнение указа президента РФ от 11.09.2023 г. № 669 и Указа Президента РФ от 28.06.2024 г. № 554 в целях обеспечения вышеуказанных категорий граждан ежемесячными компенсационными выплатами", - написал Иванов в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, опубликованном в Telegram-канале депутата. Согласно действующему законодательству, военнослужащим, которые в период СВО заключили контракт о прохождении службы, а также мобилизованным гражданам, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена, предоставлено право на получение дополнительно к денежному довольствию (содержанию) ежемесячной компенсации, составляющей 100% размера пенсии за выслугу лет. Порядок выплаты данной денежной компенсации должен быть установлен правительством РФ.
https://ria.ru/20240731/podderzhka-1963210545.html
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общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме попросили ускорить разработку актов для выплат мобилизованным

Депутат попросил ускорить разработку нормативных актов для выплат мобилизованным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить разработку нормативных правовых актов правительства РФ для получения компенсационных выплат мобилизованным гражданам в период СВО, которые являются пенсионерами по линии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).
По словам депутата, в его адрес поступила информация о том, что мобилизованные граждане, являющиеся пенсионерами по линии ФСИН России, не получают компенсационную выплату в связи с отсутствием необходимых подзаконных нормативных правовых актов.
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"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать указание ускорить разработку нормативных правовых актов правительства России во исполнение указа президента РФ от 11.09.2023 г. № 669 и Указа Президента РФ от 28.06.2024 г. № 554 в целях обеспечения вышеуказанных категорий граждан ежемесячными компенсационными выплатами", - написал Иванов в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, опубликованном в Telegram-канале депутата.
Согласно действующему законодательству, военнослужащим, которые в период СВО заключили контракт о прохождении службы, а также мобилизованным гражданам, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена, предоставлено право на получение дополнительно к денежному довольствию (содержанию) ежемесячной компенсации, составляющей 100% размера пенсии за выслугу лет. Порядок выплаты данной денежной компенсации должен быть установлен правительством РФ.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
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