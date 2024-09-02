https://ria.ru/20240902/gosduma-1970046590.html

В Госдуме попросили ускорить разработку актов для выплат мобилизованным

В Госдуме попросили ускорить разработку актов для выплат мобилизованным - РИА Новости, 02.09.2024

В Госдуме попросили ускорить разработку актов для выплат мобилизованным

Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить разработку нормативных правовых РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:02

2024-09-02T17:02

2024-09-02T17:02

общество

россия

михаил мишустин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ускорить разработку нормативных правовых актов правительства РФ для получения компенсационных выплат мобилизованным гражданам в период СВО, которые являются пенсионерами по линии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). По словам депутата, в его адрес поступила информация о том, что мобилизованные граждане, являющиеся пенсионерами по линии ФСИН России, не получают компенсационную выплату в связи с отсутствием необходимых подзаконных нормативных правовых актов. "Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать указание ускорить разработку нормативных правовых актов правительства России во исполнение указа президента РФ от 11.09.2023 г. № 669 и Указа Президента РФ от 28.06.2024 г. № 554 в целях обеспечения вышеуказанных категорий граждан ежемесячными компенсационными выплатами", - написал Иванов в обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, опубликованном в Telegram-канале депутата. Согласно действующему законодательству, военнослужащим, которые в период СВО заключили контракт о прохождении службы, а также мобилизованным гражданам, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена, предоставлено право на получение дополнительно к денежному довольствию (содержанию) ежемесячной компенсации, составляющей 100% размера пенсии за выслугу лет. Порядок выплаты данной денежной компенсации должен быть установлен правительством РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, единая россия