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В бундестаге высказались о процветании Германии при АдГ - РИА Новости, 02.09.2024
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16:33 02.09.2024 (обновлено: 17:11 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/germaniya-1970034461.html
В бундестаге высказались о процветании Германии при АдГ
В бундестаге высказались о процветании Германии при АдГ - РИА Новости, 02.09.2024
В бундестаге высказались о процветании Германии при АдГ
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) положит конец разрушению процветания Германии, к которому ведет политика правящей коалиции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:33
2024-09-02T17:11
в мире
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) положит конец разрушению процветания Германии, к которому ведет политика правящей коалиции, заявил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре, комментируя успех своей партии на выборах в Саксонии и Тюрингии.АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), а на выборах в земельный парламент Саксонии заняла второе место, получив 40 мандатов из 120."АдГ — единственная сила, которая делает политику для граждан. Немецкие деньги для немецких интересов. Четкий подход к внутренней безопасности, ремиграции, прекращению миграции и защите границ. Кроме того, АдГ защищает социальные интересы людей. Правительство "Светофора" (правящей коалиции. — Прим. ред.) показало, что оно проводит идеологическую политику вопреки воле граждан, во вред Германии. Оно вовсю распределяет деньги по всему миру. Оно представляет все что угодно, кроме интересов Германии. "Светофор" символизирует разрушение процветания Германии, иностранное проникновение в жизнь немецкого народа и отсутствие доверия к политике. АдГ положит всему этому конец", — сказал Котре, отвечая на вопрос о причинах успеха АдГ и неудачи партий правящей коалиции.При этом Котре не видит готовности от "старых" немецких партий — особенно Христианско-демократического союза (ХДС) — изменить свою "фатальную политику, проводимую вопреки интересам народа". По его мнению, избиратели продемонстрировали свою волю: АдГ должна участвовать в региональных правительствах. "Если представители старых партий это отвергают, то они действуют недемократически", — считает депутат.Также, по мнению Котре, прошедшие выборы окажут влияние на федеральные выборы, которые пройдут уже в следующем году. "Граждане видят, что, несмотря на всю клевету, АдГ добивается успеха и может стать сильнейшей силой. "Светофор", вероятно, не позволит повлиять на свою разрушительную работу и в идеологической слепоте потратит еще один год, чтобы еще больше навредить Германии. Тем не менее результаты выборов в Восточной Германии окажут влияние и на Запад. Люди видят, что можно проголосовать против неправильной политики", — добавил он.
https://ria.ru/20240902/rezultaty-1970023434.html
https://ria.ru/20240902/sholts-1969899787.html
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в мире, германия, саксония, тюрингия, штеффен котре, хдс/хсс
В мире, Германия, Саксония, Тюрингия, Штеффен Котре, ХДС/ХСС
В бундестаге высказались о процветании Германии при АдГ

Депутат бундестага Котре: АдГ положит конец разрушению процветания Германии

© РИА Новости / Николай Филяков | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Николай Филяков
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Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) положит конец разрушению процветания Германии, к которому ведет политика правящей коалиции, заявил РИА Новости депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре, комментируя успех своей партии на выборах в Саксонии и Тюрингии.
АдГ выиграла выборы в Тюрингии, получив 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге), а на выборах в земельный парламент Саксонии заняла второе место, получив 40 мандатов из 120.
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"АдГ — единственная сила, которая делает политику для граждан. Немецкие деньги для немецких интересов. Четкий подход к внутренней безопасности, ремиграции, прекращению миграции и защите границ. Кроме того, АдГ защищает социальные интересы людей. Правительство "Светофора" (правящей коалиции. — Прим. ред.) показало, что оно проводит идеологическую политику вопреки воле граждан, во вред Германии. Оно вовсю распределяет деньги по всему миру. Оно представляет все что угодно, кроме интересов Германии. "Светофор" символизирует разрушение процветания Германии, иностранное проникновение в жизнь немецкого народа и отсутствие доверия к политике. АдГ положит всему этому конец", — сказал Котре, отвечая на вопрос о причинах успеха АдГ и неудачи партий правящей коалиции.
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При этом Котре не видит готовности от "старых" немецких партий — особенно Христианско-демократического союза (ХДС) — изменить свою "фатальную политику, проводимую вопреки интересам народа". По его мнению, избиратели продемонстрировали свою волю: АдГ должна участвовать в региональных правительствах. "Если представители старых партий это отвергают, то они действуют недемократически", — считает депутат.
Также, по мнению Котре, прошедшие выборы окажут влияние на федеральные выборы, которые пройдут уже в следующем году.
"Граждане видят, что, несмотря на всю клевету, АдГ добивается успеха и может стать сильнейшей силой. "Светофор", вероятно, не позволит повлиять на свою разрушительную работу и в идеологической слепоте потратит еще один год, чтобы еще больше навредить Германии. Тем не менее результаты выборов в Восточной Германии окажут влияние и на Запад. Люди видят, что можно проголосовать против неправильной политики", — добавил он.
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В миреГерманияСаксонияТюрингияШтеффен КотреХДС/ХСС
 
 
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