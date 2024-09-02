https://ria.ru/20240902/germaniya-1969873011.html
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии - РИА Новости, 02.09.2024
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии
Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии, получив поддержку 30,6% избирателей, свидетельствуют... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T01:55
2024-09-02T01:55
2024-09-02T03:05
саксония
сара вагенкнехт
хдс/хсс
германия
олаф шольц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901924654_0:380:2965:2048_1920x0_80_0_0_201f1836f42776ef735da9b230cd2528.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии, получив поддержку 30,6% избирателей, свидетельствуют официальные результаты, опубликованные Земельным статистическим управлением Саксонии.Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей.Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки.Результаты были опубликованы после проверки голосов в 435 муниципалитетах региона. Явка на выборах составила 74,4%.
https://ria.ru/20240901/vybory-1969856254.html
https://ria.ru/20240808/germaniya-1965039473.html
саксония
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901924654_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2fff401a8c18261a8837307c1966c8e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саксония, сара вагенкнехт, хдс/хсс, германия, олаф шольц, в мире
Саксония, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Германия, Олаф Шольц, В мире
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в парламент Саксонии