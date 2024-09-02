https://ria.ru/20240902/germaniya-1969873011.html

"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии

"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии - РИА Новости, 02.09.2024

"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии

Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии, получив поддержку 30,6% избирателей, свидетельствуют... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T01:55

2024-09-02T01:55

2024-09-02T03:05

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии, получив поддержку 30,6% избирателей, свидетельствуют официальные результаты, опубликованные Земельным статистическим управлением Саксонии.Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей.Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки.Результаты были опубликованы после проверки голосов в 435 муниципалитетах региона. Явка на выборах составила 74,4%.

https://ria.ru/20240901/vybory-1969856254.html

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саксония, сара вагенкнехт, хдс/хсс, германия, олаф шольц, в мире