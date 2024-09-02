Рейтинг@Mail.ru
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 02.09.2024 (обновлено: 03:05 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/germaniya-1969873011.html
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии - РИА Новости, 02.09.2024
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии
Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии, получив поддержку 30,6% избирателей, свидетельствуют... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T01:55
2024-09-02T03:05
саксония
сара вагенкнехт
хдс/хсс
германия
олаф шольц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901924654_0:380:2965:2048_1920x0_80_0_0_201f1836f42776ef735da9b230cd2528.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии, получив поддержку 30,6% избирателей, свидетельствуют официальные результаты, опубликованные Земельным статистическим управлением Саксонии.Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей.Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки.Результаты были опубликованы после проверки голосов в 435 муниципалитетах региона. Явка на выборах составила 74,4%.
https://ria.ru/20240901/vybory-1969856254.html
https://ria.ru/20240808/germaniya-1965039473.html
саксония
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901924654_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2fff401a8c18261a8837307c1966c8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саксония, сара вагенкнехт, хдс/хсс, германия, олаф шольц, в мире
Саксония, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Германия, Олаф Шольц, В мире
"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в Саксонии

"Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в парламент Саксонии

© AP Photo / Jens MeyerУчастники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Jens Meyer
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место на выборах в земельный парламент Саксонии, получив поддержку 30,6% избирателей, свидетельствуют официальные результаты, опубликованные Земельным статистическим управлением Саксонии.
Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В АдГ оценили результаты выборов в Тюрингии и Саксонии
Вчера, 21:27
Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) получила поддержку в 11,1%. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3% поддержки.
Результаты были опубликованы после проверки голосов в 435 муниципалитетах региона. Явка на выборах составила 74,4%.
Поджог автомобиля политика АдГ в Германии - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В Германии подожгли автомобили двух политиков АдГ
8 августа, 20:03
 
СаксонияСара ВагенкнехтХДС/ХССГерманияОлаф ШольцВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала