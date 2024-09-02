https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969884066.html
Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток"
Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 02.09.2024
Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток"
Проектно-изыскательские работы по строительству магистрального газопровода из России в Китай через Монголию идут согласно согласованному графику, заявил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:02
2024-09-02T06:02
2024-09-02T06:02
россия
монголия
китай
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155347/18/1553471846_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_a49905b5e21de1f3a6597b84b0abe68a.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Проектно-изыскательские работы по строительству магистрального газопровода из России в Китай через Монголию идут согласно согласованному графику, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения "Газопровод "Союз Восток", которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утверждённому графику", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
https://ria.ru/20240902/partnerstvo-1969877551.html
россия
монголия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155347/18/1553471846_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_7233c5e875a6af70db6bb8a7b185a82b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, китай, владимир путин, экономика
Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток"
Путин: проектные работы по созданию газопровода "Союз Восток" идут по графику