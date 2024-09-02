https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969884066.html

Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток"

Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 02.09.2024

Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток"

Проектно-изыскательские работы по строительству магистрального газопровода из России в Китай через Монголию идут согласно согласованному графику, заявил... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T06:02

2024-09-02T06:02

2024-09-02T06:02

россия

монголия

китай

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Проектно-изыскательские работы по строительству магистрального газопровода из России в Китай через Монголию идут согласно согласованному графику, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения "Газопровод "Союз Восток", которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утверждённому графику", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".

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россия, монголия, китай, владимир путин, экономика