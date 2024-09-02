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Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 02.09.2024
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06:02 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969884066.html
Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток"
Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 02.09.2024
Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток"
Проектно-изыскательские работы по строительству магистрального газопровода из России в Китай через Монголию идут согласно согласованному графику, заявил... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T06:02
2024-09-02T06:02
россия
монголия
китай
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Проектно-изыскательские работы по строительству магистрального газопровода из России в Китай через Монголию идут согласно согласованному графику, заявил президент РФ Владимир Путин. "На протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения "Газопровод "Союз Восток", которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утверждённому графику", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
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россия, монголия, китай, владимир путин, экономика
Россия, Монголия, Китай, Владимир Путин, Экономика
Путин оценил ход проектных работ по строительству газопровода "Союз Восток"

Путин: проектные работы по созданию газопровода "Союз Восток" идут по графику

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник газораспределительной станции
Сотрудник газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник газораспределительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Проектно-изыскательские работы по строительству магистрального газопровода из России в Китай через Монголию идут согласно согласованному графику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На протяжении последних лет все президенты Монголии вне зависимости от их партийной принадлежности поднимали на переговорах вопрос о строительстве магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Решение о начале подготовительных работ было принято в 2021 году. Создана совместная компания специального назначения "Газопровод "Союз Восток", которая осуществляет проектно-изыскательские работы согласно утверждённому графику", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин оценил уровень партнерства России и Монголии
04:14
 
РоссияМонголияКитайВладимир ПутинЭкономика
 
 
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