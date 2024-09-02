https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969878241.html

Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток"

Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 02.09.2024

Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток"

Россия и Монголия продолжают проработку проекта газопровода "Союз Восток", при этом монгольские партнёры смогут использовать часть дешёвого трубопроводного газа РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:32

2024-09-02T04:32

2024-09-02T05:38

монголия

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151196/18/1511961803_0:70:3076:1800_1920x0_80_0_0_114f2baa0d2252b4f48556a706d5c7ad.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия продолжают проработку проекта газопровода "Союз Восток", при этом монгольские партнёры смогут использовать часть дешёвого трубопроводного газа для развития своей экономики и инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Продолжается проработка проекта газопровода "Союз Восток" протяжённостью более 960 километров – в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации. Кстати, если изначально монгольские партнёры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешёвого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".

https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html

монголия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, экономика, россия, владимир путин