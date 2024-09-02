https://ria.ru/20240902/gazoprovod-1969878241.html
Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток"
Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 02.09.2024
Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток"
Россия и Монголия продолжают проработку проекта газопровода "Союз Восток", при этом монгольские партнёры смогут использовать часть дешёвого трубопроводного газа РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:32
2024-09-02T04:32
2024-09-02T05:38
монголия
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия продолжают проработку проекта газопровода "Союз Восток", при этом монгольские партнёры смогут использовать часть дешёвого трубопроводного газа для развития своей экономики и инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Продолжается проработка проекта газопровода "Союз Восток" протяжённостью более 960 километров – в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации. Кстати, если изначально монгольские партнёры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешёвого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".
https://ria.ru/20240902/putin-1969881800.html
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монголия, экономика, россия, владимир путин
Монголия, Экономика, Россия, Владимир Путин
Россия и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток"
Путин: РФ и Монголия продолжают работу над проектом газопровода "Союз Восток"
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия и Монголия продолжают проработку проекта газопровода "Союз Восток", при этом монгольские партнёры смогут использовать часть дешёвого трубопроводного газа для развития своей экономики и инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Продолжается проработка проекта газопровода "Союз Восток" протяжённостью более 960 километров – в январе 2022 года утверждено его технико-экономическое обоснование, выполнены необходимые инженерные изыскания и исследования, в конце декабря 2023 года завершено составление проектной документации. Кстати, если изначально монгольские партнёры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешёвого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры", - сказал Путин в письменном интервью монгольской газете "Оноодор".