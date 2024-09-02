https://ria.ru/20240902/gaz-1970051813.html

"Молдовагаз" заявил о повышении закупочной цены газа на 72 евро

"Молдовагаз" заявил о повышении закупочной цены газа на 72 евро - РИА Новости, 02.09.2024

"Молдовагаз" заявил о повышении закупочной цены газа на 72 евро

Закупочная цена природного газа для Молдавии составит в сентябре 419,25 евро за тысячу кубометров, что на 72 евро больше, чем в августе, сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:17

2024-09-02T17:17

2024-09-02T17:17

экономика

молдавия

кишинев

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Закупочная цена природного газа для Молдавии составит в сентябре 419,25 евро за тысячу кубометров, что на 72 евро больше, чем в августе, сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Ранее он сообщал, что в августе республика закупала газ по 347,18 евро за тысячу кубометров. "В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком", в сентябре 2024 года закупочная цена составит 39,4 евро/МВтч, что эквивалентно 419,25 евро за тысячу кубометров, или 8 068,72 лея за тысячу кубометров (без НДС), исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности в 10,64 кВтч на кубометр, и текущего валютного курса", - написал Чебан в своем Telegram-канале. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.

https://ria.ru/20240519/gaz-1946990069.html

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром