https://ria.ru/20240902/gaz-1970051813.html
"Молдовагаз" заявил о повышении закупочной цены газа на 72 евро
"Молдовагаз" заявил о повышении закупочной цены газа на 72 евро - РИА Новости, 02.09.2024
"Молдовагаз" заявил о повышении закупочной цены газа на 72 евро
Закупочная цена природного газа для Молдавии составит в сентябре 419,25 евро за тысячу кубометров, что на 72 евро больше, чем в августе, сообщил глава... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:17
2024-09-02T17:17
2024-09-02T17:17
экономика
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молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 2 сен - РИА Новости. Закупочная цена природного газа для Молдавии составит в сентябре 419,25 евро за тысячу кубометров, что на 72 евро больше, чем в августе, сообщил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. Ранее он сообщал, что в августе республика закупала газ по 347,18 евро за тысячу кубометров. "В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО "Молдовагаз" и АО "Энергоком", в сентябре 2024 года закупочная цена составит 39,4 евро/МВтч, что эквивалентно 419,25 евро за тысячу кубометров, или 8 068,72 лея за тысячу кубометров (без НДС), исходя из максимальной прогнозируемой теплотворности в 10,64 кВтч на кубометр, и текущего валютного курса", - написал Чебан в своем Telegram-канале. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
https://ria.ru/20240519/gaz-1946990069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Кишинев, Молдовагаз, Газпром
"Молдовагаз" заявил о повышении закупочной цены газа на 72 евро
"Молдовагаз": закупочная цена газа для республики в сентябре вырастет на 72 евро